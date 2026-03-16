В России с 2028 года начнет действовать новый ГОСТ на мороженое

С 1 января 2028 года в России начнет действовать обновленный межгосударственный стандарт на молочное, сливочное мороженое и пломбир. Новый документ заменит ГОСТ, который применялся с 2013 года, пишет ТАСС.

По стандарту мороженое по-прежнему будет делиться на три основные категории в зависимости от содержания молочного жира: молочное, сливочное и пломбир. Также сохраняется разделение по вкусовым добавкам — продукт может быть ванильным, без добавок, с ингредиентами, с ароматизаторами или с их сочетанием.

Документ уточняет и внешний вид продукции. Мороженое может быть без декора, глазированным или частично глазированным, в том числе в формате эскимо, а также выпускаться в вафлях или печенье. Отдельно выделены однослойные и многослойные виды.

Стандарт устанавливает и требования к качеству. Вкус и запах должны соответствовать конкретному виду мороженого и не иметь посторонних оттенков. Консистенция — однородная, без комочков жира, кристаллов льда и других включений. При использовании добавок допускаются кусочки, прослойки или декоративные узоры внутри продукта.

В документе также прописаны нормы содержания жира, сахара и сухих веществ. Например, в молочном мороженом доля молочного жира должна составлять от 0,5 до 7,5%, в сливочном — не менее 8–11,5%, а в пломбире — от 12 до 20%.

Как отмечают разработчики стандарта, обновление связано с необходимостью привести требования в соответствие с современными нормами безопасности пищевой продукции и технологическими возможностями отрасли.

В новом ГОСТе расширен список допустимых ингредиентов. В частности, допускается использование мальтодекстрина для регулирования сухих веществ. Также производителям разрешается выпускать так называемое обогащенное мороженое — с добавлением молочных белков, витаминов, минералов, пищевых волокон, пробиотиков и пребиотиков.

Кроме того, документ вводит дополнительные требования к контролю качества сырья и лабораторным методам проверки продукции. Уточнены и определения различных видов глазури, включая шоколадную и сливочную, чтобы точнее отражать современные рецептуры.

По мнению специалистов, новый стандарт должен помочь производителям расширить ассортимент и повысить качество продукции, а также усилить конкурентоспособность российского мороженого на внутреннем и внешнем рынках.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.03.2026, 13:23
    Гость: бп-320

    даже не стал читать что там разрешили добавлять . Для себя решил . Когда захочу сделаю САМ

  3. 16.03.2026, 12:50
    Гость: Ъ

    Лет десять уже не прикасаюсь, после отравления самым дорогим пломбиром, с гостом, и маркировкой безопасности. А если готовятся сделать еще хуже, то это уже будет откровенный яд. Берегите детей! Думаю там добавки с пролонгированным сроком действия.

  4. 16.03.2026, 12:41
    Гость: гость

    При капитализме живем, значит кто-то на составлении гостов будет зарабатывать.

  5. 16.03.2026, 12:37
    Гость: майк

    Доля молочного жира до 7,5% ? Остальные 93% пальмовый?
    То есть тесты на фитостерины становятся доступны и растительная жирность становится видна? Хроматографы уже недорогие и надо пальму в молоке узаконить?

]]>
