Незаконное имущество задержанного главы минздрава Кубани превысило ₽1 млрд
Правоохранительные органы нашли незаконное имущество на более чем 1 млрд руб. у министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, его семьи и других аффилированных лиц, сообщает «Коммерсант». Сегодня главу регионального минздрава задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения.
В собственности Филиппова обнаружили 21 квартиру, семь апартаментов, 11 нежилых помещений, девять земельных участков, четыре гаража, три машино-места и два частных домовладения.
В конце января в кубанском минздраве, в том числе в кабинете Евгения Филиппова, проходили обыски. По словам собеседника «Коммерсанта», следственные мероприятия могли быть связаны с делом о мошенничестве против бывшего вице-губернатора Анны Миньковой. Правоохранительные органы полагают, что региональный министр мог знать о ее преступлениях.
