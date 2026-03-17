Незаконное имущество задержанного главы минздрава Кубани превысило ₽1 млрд

Правоохранительные органы нашли незаконное имущество на более чем 1 млрд руб. у министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, его семьи и других аффилированных лиц, сообщает «Коммерсант». Сегодня главу регионального минздрава задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения.

В собственности Филиппова обнаружили 21 квартиру, семь апартаментов, 11 нежилых помещений, девять земельных участков, четыре гаража, три машино-места и два частных домовладения.

В конце января в кубанском минздраве, в том числе в кабинете Евгения Филиппова, проходили обыски. По словам собеседника «Коммерсанта», следственные мероприятия могли быть связаны с делом о мошенничестве против бывшего вице-губернатора Анны Миньковой. Правоохранительные органы полагают, что региональный министр мог знать о ее преступлениях.

  1. 17.03.2026, 19:18
    Гость: интересно,

    а ткач ответит за свою коррупцию и воровство?? А веня кондрат ответит?? Сколько миллиардов свистнули сии персонажи??

  3. 17.03.2026, 18:09
    Гость: так

    у них не портреты. Это иконы. Боги все же им покровительствуют, помогают конечно, порой прощают , но не всегда.

  4. 17.03.2026, 18:04
    Гость: да

    просто они создали очередной Содом и Гоморра. Это у них в генах жажда денег и паразитизма.

  5. 17.03.2026, 17:51
    Гость: o!

    Многие сходят с ума. И Трамп, и Эпштейн, и пара, приехавшая жениться в катафалке. И всё это - от скуки. Нет цели в жизни, только власть, развлечения и, в частности, разврат. Все эти депутаты и генералы с миллиардами, вызывающие омерзение, - жертвы дефектного образования и воспитания. Как и большинство чиновников. Их можно даже пожалеть Ну нет ничего в жизни, кроме увеличения количества денег и барахла. Наверно, так и гибнут цивилизации. Из-за пустоты в жизни и отсутствия цели.

Все комментарии (15)
