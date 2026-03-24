Маркетплейсы в РФ будут нести ответственность за товары из-за рубежа

Власти в России готовят изменения, которые обяжут онлайн-площадки нести ответственность за продажу некачественных товаров от иностранных продавцов.

Как пишет ТАСС, на текущий момент ситуация складывается не в пользу покупателей. Если товар приходит из-за границы и оказывается бракованным, защитить свои права крайне сложно: действующий закон о защите прав потребителей не распространяется на зарубежные компании, не зарегистрированные в России. В итоге споры приходится решать по международным правилам или по законам страны продавца — и покупатели часто остаются ни с чем.

Новый подход предполагает введение механизма субсидиарной ответственности. Это означает, что в случае проблем взыскать компенсацию можно будет не только с самого продавца, но и с платформы, через которую была совершена покупка.

Разработкой этого механизма займутся Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Минпромторг. Им предстоит предложить понятную систему урегулирования споров между покупателями и иностранными продавцами с участием маркетплейсов.

Ожидается, что изменения помогут закрыть существующий правовой пробел и дадут покупателям больше гарантий при заказах из-за рубежа. Итоговый отчет по этой работе правительство рассчитывает получить к январю 2028 года.

  24.03.2026, 11:46
    Гость: Других охомутать как два пальца об асфальт

    Путин поручил вернуть экономику к устойчивому росту и снизить инфляцию.
    КтОо будет нести ответственность?

