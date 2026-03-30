Сотрудник посольства Британии лишен аккредитации за подрывную деятельность

Второго секретаря посольства Британии в Москве Янсе Ван Ренсбурга лишили аккредитации за разведывательно-подрывную деятельность, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ФСБ.

Отмечается, что при получении разрешения на въезд Ренсбург намеренно указал ложные данные, нарушив закон. Он также пытался раздобыть чувствительную информацию в области экономики.

В МИД вызвали временную поверенную в делах Британии Дейни Долакию. Она пробыла внутри 15 минут. Отвечать на вопросы СМИ дипломат не стала.
 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.03.2026, 13:14
    Гость: гость

    Да, Джемсы Бонды нынче совсем не те, что в кино. В кино прям прыг-скок под кусток. А на деле, олень оленем. Тупым. Куда смотрит тамошняя внучка нациста?

  3. 30.03.2026, 12:44
    Гость: не стесняюсь ответить

    Фу, какая незадача. Сведения по экономике второй секретарь посольства??!! Хоть бы что более убедительное придумали.

  4. 30.03.2026, 12:39
    Гость: ага

    и почему в двухнедельный срок, а не в 24 часа? Чтобы передать дела такому же другому "поверенному"? По сути бритаятания воюет с Россией . А что делают со шпионами в военное время?

Все комментарии (5)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации