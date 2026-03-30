Сотрудник посольства Британии лишен аккредитации за подрывную деятельность

Второго секретаря посольства Британии в Москве Янсе Ван Ренсбурга лишили аккредитации за разведывательно-подрывную деятельность, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ФСБ.

Отмечается, что при получении разрешения на въезд Ренсбург намеренно указал ложные данные, нарушив закон. Он также пытался раздобыть чувствительную информацию в области экономики.

В МИД вызвали временную поверенную в делах Британии Дейни Долакию. Она пробыла внутри 15 минут. Отвечать на вопросы СМИ дипломат не стала.

