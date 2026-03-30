Сотрудник посольства Британии лишен аккредитации за подрывную деятельность
Второго секретаря посольства Британии в Москве Янсе Ван Ренсбурга лишили аккредитации за разведывательно-подрывную деятельность, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ФСБ.
Отмечается, что при получении разрешения на въезд Ренсбург намеренно указал ложные данные, нарушив закон. Он также пытался раздобыть чувствительную информацию в области экономики.
В МИД вызвали временную поверенную в делах Британии Дейни Долакию. Она пробыла внутри 15 минут. Отвечать на вопросы СМИ дипломат не стала.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Симпатичный
Да, Джемсы Бонды нынче совсем не те, что в кино. В кино прям прыг-скок под кусток. А на деле, олень оленем. Тупым. Куда смотрит тамошняя внучка нациста?
Фу, какая незадача. Сведения по экономике второй секретарь посольства??!! Хоть бы что более убедительное придумали.
и почему в двухнедельный срок, а не в 24 часа? Чтобы передать дела такому же другому "поверенному"? По сути бритаятания воюет с Россией . А что делают со шпионами в военное время?