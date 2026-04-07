Минпросвещения назвало критерии оценки поведения школьников

Министерство просвещения подготовило критерии оценивания поведения школьников, сообщает РИА Новости.

Планируется, что при выставлении оценки будут учитываться:

соблюдение дисциплины: посещение уроков без опозданий, разговоров вне темы, использования мобильного телефона, следование распорядку школы во внеурочное время;

социальное взаимодействие: умение работать в команде, разрешать конфликты, проявлять эмпатию;

личностные качества: ответственность, забота о школьном имуществе, общественно полезный труд;

учебная активность: выполнение домашних заданий, взаимодействие с учителем и одноклассниками на уроках, активное участие в школьных мероприятиях.



К последним в том числе относятся "Разговоры о важном", "Россия — мои горизонты" и проекты Движения Первых.

Ранее пресс-служба Минпросвещения России сообщила, что оценки за поведение в школах будут выставляться по трехуровневой системе — его будут оценивать, как "образцовое", "допустимое" и "недопустимое". К сентябрю 2027 года эта система будет внедрена во все школы страны.