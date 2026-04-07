Минпросвещения назвало критерии оценки поведения школьников
Министерство просвещения подготовило критерии оценивания поведения школьников, сообщает РИА Новости.
Планируется, что при выставлении оценки будут учитываться:
- соблюдение дисциплины: посещение уроков без опозданий, разговоров вне темы, использования мобильного телефона, следование распорядку школы во внеурочное время;
- социальное взаимодействие: умение работать в команде, разрешать конфликты, проявлять эмпатию;
- личностные качества: ответственность, забота о школьном имуществе, общественно полезный труд;
- учебная активность: выполнение домашних заданий, взаимодействие с учителем и одноклассниками на уроках, активное участие в школьных мероприятиях.
К последним в том числе относятся "Разговоры о важном", "Россия — мои горизонты" и проекты Движения Первых.
Ранее пресс-служба Минпросвещения России сообщила, что оценки за поведение в школах будут выставляться по трехуровневой системе — его будут оценивать, как "образцовое", "допустимое" и "недопустимое". К сентябрю 2027 года эта система будет внедрена во все школы страны.
Россия поистине страна дураков чиновников и критерий
Эти козлы с козами должны всем скопом валить в Добрянку, вернее, главный главнюк должен бы их туда погнать поганой метлой - оценить результат их неустанной деятельности, а оттуда сразу на лесоповал!
(Ежели всей этой рати выдать по-заслугам, сталинские репрессии, по которым крокодиловы слëзы никак не высохнут, покажутся детскими шалостями)
или огнестрельное оружие?
Поздно спохватились, за стрижкой бобла упустили своих детей. Которых воспитывает интернет и ИИ. А по какой шкале будут оценивать учителей? Хороший, плохой, сойдёт и детоненависник. Учителя должны в школе быть примером для детей. А когда каждую субботу в учительской корпоратив, учителя на столах танцуют бухие в дрызг и дымят как паровоз. Какой они пример детям подают. С дисциплины учителей следует начинать наводить порядок в школах.
Идеология возвращается? А как лихо они либерал-космополиты и лже-элитка 90-х радовались когда обьявили страну без всякой идеологии. И вот после того когда Запад их тупо кинул вдруг начали причащать и скулить про идеологию, про развитую экономику, про боеспособную Армию,...