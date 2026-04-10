Экс-замминистра обороны Попов приговорен к 19 годам колонии строгого режима

235-й Гарнизонный военный суд в пятницу признал бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова виновным в хищении более 25 млн бюджетных рублей и назначил ему наказание в виде 19 лет колонии строгого режима со штрафом в 85 млн рублей, сообщает "Интерфакс".

Также бывший замминистра лишен воинского звания "генерал армии в отставке" и госнаград.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших - Минобороны РФ и парка "Патриот", взыскав с Попова более 32,9 млн рублей.

Также судом конфискованы 45,6 млн рублей, принадлежащие бывшему замминистра обороны.

В связи с плохим самочувствием Попов заслушал приговор по видеоконференцсвязи из СИЗО. "Мне понятен приговор", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос судьи.

Защита считает приговор незаконным, несправедливым и необоснованным, намерена обжаловать его.

Генерал признан виновным по ч. 4 ст. 159 (мошенническое хищение в особо крупном размере), по ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия), по ч. 2 ст. 292 (служебный подлог), а также в двух эпизодах получения особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290) и трех эпизодах превышения должностных полномочий из корыстной заинтересованности с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что Попов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов и иные лица, внеся в документацию заведомо ложные сведений о выполненных строительных работах в парке, похитили более 25 млн рублей, чем Минобороны РФ причинен ущерб в особо крупном размере.

Также в 2014-2024 годах Попов получил от генерального директора ОАО "Бамстройпуть" взятки на общую сумму более 45 млн рублей в виде безвозмездного владения и использования по своему усмотрению недвижимости - квартиры в Москве и автомобиля марки Lexus за общее покровительство при проведении строительных работ.

Кроме того, отметили в СКР, в 2020-2024 годах экс-замминистра незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 млн рублей.

В ходе осмотра жилища Попова военными следователями были изъяты незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы.

Бывший замминистра вину не признает.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  10.04.2026, 19:11
    Гость: Меня терзают смутные сомнения

    Как кого не назначит нынешняя власть так вор и жулик в миллиардных масштабах.

  10.04.2026, 17:29
    Гость: Столько

    наград.А за перепись населения поди и нету? Чтоб тебе наши погибшие ребята снились каждый день,Честь офицера,защищается пулей в висок.

официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации