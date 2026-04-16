ВСУ атаковали нефтяной танкер в территориальных водах РФ

Украинская армия в ходе атаки беспилотниками на Краснодарский край ударила по нефтяном танкеру в территориальных водах России, пишет "Российская газета" со ссылкой на заявление официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Судно следовало под флагом Либерии. Капитан танкера - гражданин Турции - получил ранения и был госпитализирован.

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье о теракте - расследоваться будет не только этот случай, но и вся массированная атака БПЛА ВСУ на гражданские объекты в Краснодарском крае.

В частности, как пояснила Петренко, в ночь на 16 апреля в Туапсе во время налета БПЛА погибли два человека, среди которых несовершеннолетняя. Еще несколько мирных жителей получили ранения.

Повреждения зафиксированы в жилых домах, а в порту Туапсе повреждены гражданские суда и другие объекты. В окрестностях Сочи повреждены детский сад и частные дома.

СК осмотрел все эти места и назначил взрывотехническую экспертизу.

Тем временем в Туапсинском округе введен режим ЧС, занятия в школах отменены.

  1. 16.04.2026, 19:40
    Гость: Jeff

    Захарова заявила, что если Америка атакует иранские порты, то это будет преступление.
    А постоянные атаки на Одесский порт?

  3. 16.04.2026, 18:56
    Гость: ну

    так может там бочки с нефтью в контейнерах? Дурак не заметит такие неточности , а умный промолчит.

  4. 16.04.2026, 18:56
    Гость: языком молоть--не мешки ворочать.

    патрушов гундел про военно-морской ответ, а бандеры уже в территориальных водах резвятся....

  5. 16.04.2026, 18:50
    Гость: Григорьев

    К сожалению это становится обыденностью. Ответных мер нет или они недостаточны. Что дальше ?

