ВСУ атаковали нефтяной танкер в территориальных водах РФ
Украинская армия в ходе атаки беспилотниками на Краснодарский край ударила по нефтяном танкеру в территориальных водах России, пишет "Российская газета" со ссылкой на заявление официального представителя СК РФ Светлану Петренко.
Судно следовало под флагом Либерии. Капитан танкера - гражданин Турции - получил ранения и был госпитализирован.
Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье о теракте - расследоваться будет не только этот случай, но и вся массированная атака БПЛА ВСУ на гражданские объекты в Краснодарском крае.
В частности, как пояснила Петренко, в ночь на 16 апреля в Туапсе во время налета БПЛА погибли два человека, среди которых несовершеннолетняя. Еще несколько мирных жителей получили ранения.
Повреждения зафиксированы в жилых домах, а в порту Туапсе повреждены гражданские суда и другие объекты. В окрестностях Сочи повреждены детский сад и частные дома.
СК осмотрел все эти места и назначил взрывотехническую экспертизу.
Тем временем в Туапсинском округе введен режим ЧС, занятия в школах отменены.
Захарова заявила, что если Америка атакует иранские порты, то это будет преступление.
А постоянные атаки на Одесский порт?
эта картинка универсальная-- на всех сайтах гуляет....
так может там бочки с нефтью в контейнерах? Дурак не заметит такие неточности , а умный промолчит.
патрушов гундел про военно-морской ответ, а бандеры уже в территориальных водах резвятся....
К сожалению это становится обыденностью. Ответных мер нет или они недостаточны. Что дальше ?