Лавров рассказал о разногласиях с американской администрацией

У России очень много разногласий с нынешней администрацией США в части двусторонних вопросов и санкций, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на специальной сессии Анталийского дипломатического форума.

"У нас очень много разногласий с нынешней американской администрацией в том, что касается практически развивающихся дел: и санкции никакие не сняты с байденовских времен, даже собственность дипломатическая не возвращена, и наши компании уже под новые санкции попали", — цитирует его РИА Новости.

При этом, по словам главы МИД, уже назрел разговор о том, как в Вашингтоне видят будущее экономических отношений с Москвой. Лавров отметил, что американцы постоянно говорят о безграничном поле для взаимовыгодного взаимодействия, которое появится после завершения конфликта на Украине, а президент Дональд Трамп сразу после возвращения в Белый дом высказался за диалог.

Другие заявления Лаврова: