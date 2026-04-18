Лавров рассказал о разногласиях с американской администрацией
У России очень много разногласий с нынешней администрацией США в части двусторонних вопросов и санкций, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на специальной сессии Анталийского дипломатического форума.
"У нас очень много разногласий с нынешней американской администрацией в том, что касается практически развивающихся дел: и санкции никакие не сняты с байденовских времен, даже собственность дипломатическая не возвращена, и наши компании уже под новые санкции попали", — цитирует его РИА Новости.
При этом, по словам главы МИД, уже назрел разговор о том, как в Вашингтоне видят будущее экономических отношений с Москвой. Лавров отметил, что американцы постоянно говорят о безграничном поле для взаимовыгодного взаимодействия, которое появится после завершения конфликта на Украине, а президент Дональд Трамп сразу после возвращения в Белый дом высказался за диалог.
Другие заявления Лаврова:
- Вопрос возобновления переговоров по Украине сейчас не в приоритете, но
- Россия готова рассмотреть соответствующий запрос, когда он поступит.
- Владимир Зеленский и дальше будет врать, что трубопровод "Дружба" поврежден.
- НАТО не в лучшем состоянии, но Россия в дела альянса не вмешивается.
- "Коалиция желающих" скоро превратится в "коалицию отжелавших".
- Идея нового военного блока витает в Европе, туда будет входить и Украина.
- Никто на Западе не понимает, где проходят российские красные линии, и "это даже хорошо".
- Одной из целей операции США в Иране было поставить под контроль нефть.
- Концентрируясь на Ормузском проливе, нельзя упускать из вида Палестину и Сирию.
- Философия нацизма откровенно возрождается в Германии и Финляндии.
- Запад давно готовил войны, которые сейчас наблюдает мир.
- Россия предлагала саммит Совбеза ООН, но уже не ждет адекватности от Парижа и Лондона.
Переговоры с США должен вести МИД и никакие там крипто-чиновники с американским гражданством(Дмитриев, Никонов). Глобалиста Дмитриева не подпускать к переговрам, который вместе с сионистами Уиткофом и Кушнером пытаются заключить сделку на невыгодных для России условиях.
Одних единороссов поменять на других, с другими фамилиями?
Но так от этого ничего не изменится, т.к. курс партии, которая имеет большинство в Госдуме, сохранится. А он такой - отсутствие у главного законодательного органа России собственного голоса и мнения по назревшим для страны вопросам, точное следование и даже без обсуждения (во всяком случае в публичном пространстве, а что там в кулуарах мы не знаем) указаниям исполнительной власти.
А иных партий у нас нет.
Я не понимаю, чего они выжидают. Сами взять не могут ни Славянск, ни Краматорск -- это уже очевидно. Даже Купянск по-прежнему 50 на 50. Это не СССР в Финляндии после прорыва линии Маннергейма -- там, пусть и ценой огромных потерь, РККА всё-таки была в состоянии взять всё, поэтому финнам пришлось уступать. Здесь явно не тот случай, что могли взять -- уже давно взяли.
Европа сейчас, в страхе от того, что Трамп её бросит, активно вооружается, в т.ч. и ядерно. Франция вон стратегические бомберы в Литву перебрасывает, завтра и ЯО там развернет. К тому моменту, когда Трамп уйдет, Европа уже будет сама вооружена до зубов -- а тут новый президент снова восстановит дружбу с НАТО! На 100%, любой это сделает, даже Венс. И помощь Украине удвоится -- от вооруженной Европы, и снова от США.
А эти всё "нам некуда спешить". Ну некуда, так некуда -- Украине в итоге и лучше будет. Не нужно будет даже Крым российским признавать!
А в любых политических переговорах идет торг.
Что Россия имеет, то она УЖЕ имеет.
И согласие с этим Трампа не является его уступкой в переговорах, если он хочет получить встречную уступку от России, а именно, чтоб американские корпорации получили привилегированный доступ к нашим природным ресурсам (с чем Дмитриев ездит в США).
Трамп же, как жуликоватый торгаш, торгует воздухом. Он желает за пустые слова (а пустые потому, что уйдет Трамп и следующий за ним президент может от этих слов отказаться) получить реальный профит.
Так что Кремль совершенно прав, когда не соглашается на "воздух", а требует чего-то реального, которое у России останется и тогда, когда Трампа на посту президента не будет.
Украина, это повод, а не причина.
Вместо Украины придумают ещё что-то..
Проливы, моря, пограничные претензии... Неважно, что..
Причина - экономический кризис в мире,точнее, кризис мировой, она же американская, финансовой системы. Для, решения кризиса принимаются меры, включая, например, захваты власти через тупые цветочные революции.. Или там бомбометания по Югославиям и Иранам..
Есть иллюзия, что власть, если она будет в одних руках, сможет продлить полувековую эпоху финансового головотяпства.... Докатились..Уже даже МВФ начал что-то о планировании мычать..