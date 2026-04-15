Лавров заявил о планах Запада создать военный блок с участием Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны обсуждают создание нового военного блока с ключевой ролью Украины. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Пекине.

«Новый блок замышляется с Украиной в качестве его основного участника. Зеленский прямо говорит, что Украина будет Европу защищать от России», – цитирует министра газета «Ведомости».

По словам Лаврова, идею формирования такого объединения продвигает, в частности, бывший спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. Министр подчеркнул, что Вашингтон стремится переложить на Европу ответственность за сдерживание России, чтобы сосредоточиться на китайском направлении.

В ходе той же пресс-конференции Лавров подтвердил, что Россия сохраняет приверженность договоренностям с США по Украине, достигнутым на саммите на Аляске в 2025 г.

Лавров находился в Китае с официальным визитом. 14 апреля он провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И, которые продолжались около четырех часов. 15 апреля в Пекине также состоялась встреча главы российского внешнеполитического ведомства с председателем КНР Си Цзиньпином.

  1. 15.04.2026, 18:28
    Гость: stalker

    Потому и завязла, что обещания бить по штабам и центрам принятия решений остались пустой болтовней.

  2. 15.04.2026, 17:41
    Гость: Старый

    Чубатый, к вам же и применят все перечисленные тобой статьи. Только с поправкой. «Высшая мера социальной защиты». Знаешь что это такое?

  3. 15.04.2026, 17:38
    Гость: Старый

    Это сложно назвать "блоком", там подразумевается равноправное сотрудничество. А здесь дурачки, которых используют как пушечное мясо, и "белый бвана", который не считает людьми ни их, ни нас с вами. Это кем нужно быть, чтобы подыхать за каких-то джонов?

