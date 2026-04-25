Медведев предложил ответ на идею Эстонии о помощи Украине за счет России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил ввести дополнительные сборы на российский экспорт в Европейский союз в ответ на инициативу Эстонии о пошлинах на товары из России. Об этом он написал в мессенджере Max.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил с идеей повысить пошлины на российскую продукцию, чтобы направить дополнительные средства на восстановление Украины, пишет Lenta.ru.

Медведев заявил, что в такой ситуации ответ должен быть «симметричным»: «Ввести новые сборы на российский экспорт в страны ЕС, включая удобрения, за счет которых финансировать российский ВПК».

Он также отметил, что подобные меры могут привести к росту цен на продукты в Европе, а Россия получит больше ракет, дронов и тяжелых управляемых бомб.

  5. 25.04.2026, 19:14
    Гость: Вопрос на засыпку

    Может ли считаться врагом тот, с кем ты активно и прибыльно торгуешь? Или для торгашей главное прибыль, а не честь и совесть?

