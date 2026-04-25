Медведев предложил ответ на идею Эстонии о помощи Украине за счет России
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил ввести дополнительные сборы на российский экспорт в Европейский союз в ответ на инициативу Эстонии о пошлинах на товары из России. Об этом он написал в мессенджере Max.
Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил с идеей повысить пошлины на российскую продукцию, чтобы направить дополнительные средства на восстановление Украины, пишет Lenta.ru.
Медведев заявил, что в такой ситуации ответ должен быть «симметричным»: «Ввести новые сборы на российский экспорт в страны ЕС, включая удобрения, за счет которых финансировать российский ВПК».
Он также отметил, что подобные меры могут привести к росту цен на продукты в Европе, а Россия получит больше ракет, дронов и тяжелых управляемых бомб.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Идея неплохая, надо только захотеть.
И без этого всё ясно.
Самого главного врага Медведев победил в декабре 2010-го
Как и все ура патриоты, боевой только в пустых угрозах, на деле ничего не стоит
Может ли считаться врагом тот, с кем ты активно и прибыльно торгуешь? Или для торгашей главное прибыль, а не честь и совесть?