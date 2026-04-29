Генпрокуратура выявила иностранное влияние владельцев «Трансбункера»

Заместитель генпрокурора подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать недействительными сделки в структуре группы «Трансбункер» и обратить ключевые активы холдинга в доход государства, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с материалами дела.

Речь идет о крупном операторе на рынке бункеровки судов и поставок топлива в российских портах. По версии надзорного ведомства, компания находилась под фактическим иностранным контролем в обход действующего законодательства.

Иск подан в интересах государства и затрагивает как российские, так и зарубежные структуры, а также ряд физических лиц — бенефициаров бизнеса. Среди них — предприниматели Иосиф Сандлер, Сергей Пугачев и глава «Трансбункер менеджмент» Елена Завьялова. В качестве третьих лиц привлечены 23 компании, а также ФАС и Росимущество.

Основная претензия связана с нарушением закона об иностранных инвестициях в стратегические предприятия. По данным прокуратуры, сделки, позволившие сохранить контроль иностранных инвесторов, не были согласованы с правительственной комиссией, как того требует законодательство.

Ведомство считает, что предприятия группы относятся к стратегическим, поскольку работают в сфере портовой инфраструктуры и топливного обеспечения, а значит, подпадают под ограничения на участие иностранного капитала.

По версии следствия, контроль над холдингом осуществлялся через сеть офшорных компаний, зарегистрированных, в частности, на Кипре и Британских Виргинских островах, которые выступали номинальными владельцами активов.

Согласно данным ФНС России, в 2020–2021 годах за рубеж было выведено более 10,5 млрд рублей в виде дивидендов, а после 2022 года — еще свыше 8,8 млрд рублей. В общей сложности, по информации Росфинмониторинг и ФНС, объем выведенных средств превысил 19 млрд рублей.

В Генпрокуратуре считают, что бенефициары, являющиеся резидентами Кипра, скрывали контроль над стратегическим активом, используя цепочку иностранных компаний, которые фактически не вели хозяйственной деятельности и применялись для владения российскими активами и вывода прибыли за границу.

  3. 29.04.2026, 13:32
    Гость: stalker

    Можно не сомневаться, что иск Генпрокуратуры РФ будет удовлетворен. Такие процессы уже давно запущены и реализуются.

