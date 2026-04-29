В Москве на майские праздники планируются отключения мобильного интернета

17:52 29.04.2026

В Москве 5, 7 и 9 мая могут временно ограничить работу мобильного интернета из соображений безопасности, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

По словам собеседников, ограничения запланированы, однако их масштаб пока не определен. При этом, как уточняется, отключения, вероятно, затронут только 7 мая — в день репетиции парада — и 9 мая.

Ранее, в начале марта 2026 года, в столице уже вводили подобные меры: мобильный интернет был ограничен более чем на полторы недели из-за "внешних ограничений по соображениям безопасности". Тогда действовали "белые списки" сайтов, а ограничения полностью сняли 24 марта.