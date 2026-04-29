В Москве на майские праздники планируются отключения мобильного интернета

В Москве 5, 7 и 9 мая могут временно ограничить работу мобильного интернета из соображений безопасности, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

По словам собеседников, ограничения запланированы, однако их масштаб пока не определен. При этом, как уточняется, отключения, вероятно, затронут только 7 мая — в день репетиции парада — и 9 мая.

Ранее, в начале марта 2026 года, в столице уже вводили подобные меры: мобильный интернет был ограничен более чем на полторы недели из-за "внешних ограничений по соображениям безопасности". Тогда действовали "белые списки" сайтов, а ограничения полностью сняли 24 марта.

  1. 29.04.2026, 22:12
    Гость: Понятно стало мне теперь

    Москва и Киев делают одно общее дело - вбивают клин во взаимоотношения русских Украины и России, да и славян в целом. И всё ради понравиться Лондону и Парижу и быть их партнёрами. И там и там этим заняты самые заядлые антисоветчики, а как ныне стал говорить официоз ТВ любой антисоветчик - это в конечном итоге есть русофоб.

  4. 29.04.2026, 21:04
    Гость: Хотите открою вам секрет?

    Почему Украина, Европа и Запад так легко отдали Крым? Чтобы забрать потом всю Россию вместе с Крымом! Это давно известный у жуликов приём. Горбачёв и Ельцин тоже его использовали. Первый гласностью, свободой, а второй демократией, независимостью и прочей лабудой. Клюнули и повелись и тогда и сейчас.

