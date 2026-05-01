Морской терминал в Туапсе снова подвергся атаке дронов

10:57 1.05.2026

В Туапсе атакован морской терминал, произошло возгорание. Пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы, сообщает РБК со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.

К ликвидации возгорания привлечены 128 человек и 41 штука техники.

За последние две недели дроны несколько раз атаковали Туапсе — 16 и 20 апреля под атаки дважды попал морской терминал. Позднее близ городского порта в море было зафиксировано нефтяное пятно площадью около 10 тыс. кв. м, а также утечка нефтепродуктов в реку Туапсе. Оперштаб Кубани тогда сообщил, что это произошло вследствие атаки на морской терминал 16 апреля.

Утром 28 апреля на НПЗ в Туапсе начался пожар из-за падения обломков беспилотников на нефтеперерабатывающий завод. По данным оперштаба края, никто не пострадал. Утром 30 апреля губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил о ликвидации пожара.