Морской терминал в Туапсе снова подвергся атаке дронов

© KM.RU, Игорь Варнавский

В Туапсе атакован морской терминал, произошло возгорание. Пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы, сообщает РБК со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.

К ликвидации возгорания привлечены 128 человек и 41 штука техники.

За последние две недели дроны несколько раз атаковали Туапсе — 16 и 20 апреля под атаки дважды попал морской терминал. Позднее близ городского порта в море было зафиксировано нефтяное пятно площадью около 10 тыс. кв. м, а также утечка нефтепродуктов в реку Туапсе. Оперштаб Кубани тогда сообщил, что это произошло вследствие атаки на морской терминал 16 апреля.

Утром 28 апреля на НПЗ в Туапсе начался пожар из-за падения обломков беспилотников на нефтеперерабатывающий завод. По данным оперштаба края, никто не пострадал. Утром 30 апреля губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил о ликвидации пожара.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Все комментарии (8)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie