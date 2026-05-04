Путин назначил Федора Щукина врио главы Дагестана

11:48 4.05.2026

Президент России Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

"Назначить Щукина Федора Вячеславовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Дагестан", - цитирует РИА Новости соответствующий указ.

30 апреля Путин провел встречу с представителями Дагестана, на которой сообщил, что глава республики Сергей Меликов переходит на другую работу, его срок полномочий на посту главы региона заканчивается в сентябре. Председатель народного собрания Дагестана Заур Аскендеров предложил президенту на пост руководителя республики Щукина, глава государства кандидатуру поддержал.

С февраля 2024 года по 4 мая 2026-го Федор Щукин занимал пост председателя Верховного суда Республики Дагестан. Ему 49 лет.