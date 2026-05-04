Путин назначил Федора Щукина врио главы Дагестана
Президент России Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана.
"Назначить Щукина Федора Вячеславовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Дагестан", - цитирует РИА Новости соответствующий указ.
30 апреля Путин провел встречу с представителями Дагестана, на которой сообщил, что глава республики Сергей Меликов переходит на другую работу, его срок полномочий на посту главы региона заканчивается в сентябре. Председатель народного собрания Дагестана Заур Аскендеров предложил президенту на пост руководителя республики Щукина, глава государства кандидатуру поддержал.
С февраля 2024 года по 4 мая 2026-го Федор Щукин занимал пост председателя Верховного суда Республики Дагестан. Ему 49 лет.
