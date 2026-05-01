Глава Дагестана Сергей Меликов уходит в отставку

Сергей Меликов завершает работу на посту руководителя Дагестана и переходит на другую работу. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил накануне на встрече с представителями республики.

"У действующего главы республики, у Сергея Алимовича Меликова, срок заканчивается в сентябре. Меликов много сделал, и мы ему благодарны за это, но он переходит на другую работу: жизнь идет дальше ", - приводит слова президента "Российская газета".

В связи с этим Путин пояснил, что пригласил сегодня в Кремль представителей Дагестана, чтобы обсудить с ними вопрос о кандидатуре нового главы региона.

"Здесь существует особый порядок приведения к власти руководителя Дагестана. Он избирается депутатами народного собрания по представлению президента Российской Федерации. Прежде, чем это сделать напрямую, я хотел бы как раз увидеться с вами, поговорить с вами, посоветоваться, услышать ваше мнение", - сказал Владимир Путин.

Представители руководства республики предложили на пост ее главы кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина, а на пост премьера - нынешнего заместителя полпреда РФ в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова. Фамилии этих людей на встрече с Путиным озвучил председатель дагестанского парламента Заур Аскендеров.

  2. 01.05.2026, 14:05
    Гость: stalker

    "Сергей Меликов завершает работу на посту руководителя Дагестана и переходит на другую работу". Я бы продолжил - "с повышением". Особенно наглядно после недавних наводнений в Дагестане, когда многие дома были разрушены или повреждены. О причинах сказано многое. Но главное, это строительство жилого фонда там, где его не должно было быть. Например, в пойме рек.

  4. 01.05.2026, 13:14
    Гость: Владимир

    Знаете, наши эффективные менеджеры смогут затопить даже те территории, где отродясь воды не было.

  5. 01.05.2026, 13:13
    Гость: Владимир

    Слава богу, наконец-то в солнечном Дагестане будут кристально честные, эффективные и заслуженные руководители. Ещё лучше, чем предшественники.

