Глава Дагестана Сергей Меликов уходит в отставку

12:14 1.05.2026

Сергей Меликов завершает работу на посту руководителя Дагестана и переходит на другую работу. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил накануне на встрече с представителями республики.

"У действующего главы республики, у Сергея Алимовича Меликова, срок заканчивается в сентябре. Меликов много сделал, и мы ему благодарны за это, но он переходит на другую работу: жизнь идет дальше ", - приводит слова президента "Российская газета".

В связи с этим Путин пояснил, что пригласил сегодня в Кремль представителей Дагестана, чтобы обсудить с ними вопрос о кандидатуре нового главы региона.

"Здесь существует особый порядок приведения к власти руководителя Дагестана. Он избирается депутатами народного собрания по представлению президента Российской Федерации. Прежде, чем это сделать напрямую, я хотел бы как раз увидеться с вами, поговорить с вами, посоветоваться, услышать ваше мнение", - сказал Владимир Путин.

Представители руководства республики предложили на пост ее главы кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина, а на пост премьера - нынешнего заместителя полпреда РФ в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова. Фамилии этих людей на встрече с Путиным озвучил председатель дагестанского парламента Заур Аскендеров.