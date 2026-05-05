В России могут появиться кибердружины для защиты детей от деструктива

Региональные министерства образования должны будут проводить в школах и колледжах мероприятия по профилактике негативных социальных явлений, включая создание кибердружин и медиапатрулей с участием активных студентов. Об этом говорится в документе о мерах по борьбе с деструктивным поведением молодежи до 2030 г., который утвердило правительство, пишут "Ведомости".

Минпросвещения, МВД, Росмолодежь и Росгвардия должны будут разработать механизм взаимодействия между ведомствами, который позволит быстро ограничивать распространение в региональных СМИ и популярных соцсетях материалов о нападениях на школы, а также сцен насилия с участием несовершеннолетних, говорится в документе.

Правительство также поручило региональным министерствам образования ежегодно обучать заместителей руководителей образовательных организаций по вопросам безопасности, педагогов-психологов и социальных педагогов профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних. В регионах организуют психолого-педагогическое сопровождение подростков, которые подвержены риску вовлечения в деструктивную тематику, а также будут изучать их поведение и круг общения.

  1. 05.05.2026, 22:59
    Гость: ЧТО за......странные инициативы

    и тема ДЕСТРУКТИВА НЕ РАСКРЫТА.
    Что такое ДЕ-СТРУКТИВ и с чем ЕГО ЕДЯТ,

    Неуважаемые господа! Не пробовали подумать ПОЧЕМУ в СССР НЕ БЫЛО ТАКОЙ ПРОБЛЕМЫ,
    НЕ БЫЛО НИКАКОГО ДЕСТРУКТИВА.

    А тут "здасти , приехали" -целая толпа МИНПРОСВЕЩЕНИЕ, МВД, какая-то РосмОлодежь и целая РОСГВАРДИЯ (как мы в СССР обходились без тех ГВАРДЕЙЦЕВ)
    будут следить, чтобы НЕ РАЗМЕЩАЛИ каких-то материалов и сцен.

    НИЧЕГО СЕБЕ! Это ж как ШТАТЫ будут раздувать!
    А просто запретить законодательно размещать подобное не пробовали?А кто разместил- ЗАКРЫТЬ СМИ и/или СОЦСЕТЬ.

    НЕ, при таком отношении к делам у нас , увы,будущего НЕТ,

    Полнейшие НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ . Откуда ноги растут у ЭТОЙ, простигосподи ИНИЦИАТИВЫ?.
    Аааа, поручило и утвердило ПРАВИТЕЛЬСТВО.. А КТО ИМЕННО В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ?
    Страна должна ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ.

    Такой САБАНТУЙ устраивать, чтобы в СМИ чегой-то не показывали.
    Почему в СОВЕТСКИХ СМИ ТАКОГО НЕ БЫЛО.
    ПОЧЕМУ В СССР ТАКОГО НЕ БЫЛО?

