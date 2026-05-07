При атаке ВСУ на Брянск пострадали 13 человек
В Брянске после ночной атаки ВСУ пострадали 13 человек, включая ребенка. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своих соцсетях.
По его словам, удар пришелся по жилым домам в Бежицком районе города. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.
В результате атаки повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и около 40 автомобилей. Власти уточнили, что обследование территории продолжится утром, в светлое время суток.
На месте работают экстренные и оперативные службы, специалисты оценивают масштаб повреждений.
до 25 фквраля 22 года на Брянск ничего не прилетало - как так?
Могу только сочувствовать...