При атаке ВСУ на Брянск пострадали 13 человек

В Брянске после ночной атаки ВСУ пострадали 13 человек, включая ребенка. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своих соцсетях.

По его словам, удар пришелся по жилым домам в Бежицком районе города. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

В результате атаки повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и около 40 автомобилей. Власти уточнили, что обследование территории продолжится утром, в светлое время суток.

На месте работают экстренные и оперативные службы, специалисты оценивают масштаб повреждений.

