Как из человека делают марионетку

Манипуляторы правят нашим миром уже сейчас, поскольку людей лишили собственной воли

Элита способна навязывать свою волю остальному населению. Полезно проанализировать, как это происходит на практике. Существуют способы управления значительными массами людей без применения к ним прямого насилия. Человек уверен, что поступает по собственной воле, а между тем его поступки предопределены чужой волей.

Фото с сайта hq-wallpapers.ru

Проиллюстрирую данный тезис на хрестоматийном примере.

В одном городе в местных СМИ прошло сообщение, что цены на сахар вскоре резко пойдут вверх, поскольку правительство собирается обложить производителей сахара дополнительным налогом. Население города разделилось на две основные группы. Первая группа состояла из тех, кто поверил и бросился покупать сахар, пока он не подорожал. Вторая группа – это те, кто решил, что сообщения о дополнительном налоге не имеют под собой никакой реальной почвы.

Представители второй группы поняли, что торговцы сахаром просто распустили выгодный им слух для того, чтобы подстегнуть спрос на их товар. Однако вторая группа в полном составе также рванула в магазин и точно так же, как и первая, взялась скупать сахар в ускоренном темпе. Разумеется, когда весь город начал гоняться за сахаром, цены на него поднялись и без всякого введения налога, что дало повод первой группе убедиться в своей «правоте», «мудрости» и «прозорливости».

С первыми все ясно: это внушаемые и доверчивые люди, которые попались на удочку аферистов. Но почему же поведение вторых, более умных и проницательных, в конечном итоге ничем не отличалось от поведения первых?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо проанализировать, как в данном случае рассуждал умный человек. Да, он знал, что никаких новых налогов никто вводить не собирался и цены на сахар расти не должны. Но он предполагал, что обязательно найдутся те, которые поверят заказным статьям в прессе и побегут покупать! Тогда цены все-таки повысятся, и все «болваны» успеют закупить сахар по низкой цене, а он, такой весь из себя прожженный и проницательный, будет вынужден переплачивать.

Многие совершенно убеждены, что всегда принимают решения самостоятельно. Сама мысль о том, что кто-то в это время исподтишка ими управляет, оказывается для них совершенно невыносимой и отвергается сознанием. На самом же деле те, кто так считает, оказываются самой легкой добычей для всякого рода шарлатанов. Такие люди наиболее управляемы именно в силу того, что не верят в само существование манипуляции и не желают защищаться от нее. Им кажется, что их разум, богатый жизненный опыт, практическая хватка гарантируют им независимость мышления. А между тем вышеприведенный пример показывает, что даже приемы из арсенала начинающего специалиста по превращению народа в лишенную собственной воли толпу оказываются эффективными. Что уж говорить о тех случаях, когда за дело берутся матерые волки!

Означает ли сказанное, что от манипуляции невозможно защититься? Нет, не означает, и вот почему. Сила манипулятора заключается именно в том, что большинство людей даже не пытаются защищаться. Одних, как я уже говорил, просто подводит самоуверенность, другие не имеют никакого представления о том, как именно происходит промывка мозгов.

Манипуляцию сознанием часто называют программированием разума. Нередко в ход идут и более резкие слова, такие как «оболванивание», «дебилизация» и тому подобное. А что же на самом деле представляет собой манипуляция?

На этот вопрос не так-то просто дать краткий, ясный и вместе с тем исчерпывающий ответ. Проиллюстрировать манипуляцию на конкретных примерах несложно, гораздо труднее построить четкое определение. Где заканчивается убеждение и начинается манипуляция? И возможна ли манипуляция во благо?

Для ответа на эти вопросы все-таки придется начать именно с примера.

Родители желают приучить своего ребенка мыть руки перед едой. Как донести до детей информацию о том, что несоблюдение правил гигиены может быть опасно для здоровья? Ребенок еще слишком мал, чтобы понимать, что такое микробы и чем они могут навредить. Ему бесполезно об этом рассказывать, поэтому необходимо использовать тот понятийный аппарат, до которого малыш дорос. В этом случае взрослые нередко говорят, что, мол, к грязнулям приходит Баба-яга (Кощей Бессмертный) и уволакивает в далекие края, а потому всем хорошим мальчикам и девочкам надо держать руки в чистоте.

Несомненно, здесь имеет место манипуляция сознанием, причем во благо. Ребенок делает выбор без понимания, испугавшись несуществующих персонажей. И это – отличительный признак промывки мозгов. Родители к тому же пошли на прямую ложь, но это – второстепенный момент. Манипуляция не сводится ко лжи, хотя в манипулятивных техниках ложь присутствует всегда в той или иной форме. Действие без понимания – вот ключевой момент, с которого начинается любая манипуляция. Убеждение, напротив, основано на предоставлении человеку полной и достоверной информации. Личность в этом случае делает свой выбор предельно осознанно, прекрасно понимая, о чем идет речь.

Отметим, что манипулятор вкладывает в чужие головы то, чему сам заведомо не верит. Не верили родители в Бабу-ягу, ворующую грязнуль. Знали продавцы сахара, что никакого дополнительного налога никто не планирует вводить. Распространив ложную информацию, они толкнули людей в очень узкий коридор возможных решений, каждое из которых вело к победе манипулятора.

Ведь и те, кто поверил проплаченным байкам, и те, кто не поверил, в конце концов поступили так, как заранее и хотелось заказчикам «сахарной» кампании промывки мозгов. Приняв чужие правила игры, все действия человека, совершенные формально по собственной воле, обречены были стать лишь метаниями марионеток на веревочках. И даже те, кто понимал, что на самом деле происходит, оказались заложниками более глупых, наивных, доверчивых и некомпетентных. Как видим, стоит заставить лишь часть общества плясать под дудку, так в скором времени запляшут и все остальные.

Старый принцип «выигрывает не тот, кто хорошо играет, а тот, кто устанавливает правила» предстает здесь во всей красе. А ведь все начиналось именно с непонимания и незнания. Думаю, приведенных примеров достаточно, чтобы дать, наконец, строгое определение.

Итак, манипуляция сознанием – процесс внушения заведомо ложной информации, предопределяющей дальнейшие поступки человека.

Чтобы определение стало более строгим, необходимо объяснить, что понимается под внушением.

В классических трудах Бехтерева приводится определение Больдвина, который под внушением понимал «большой класс явлений, типическим представителем которых служит внезапное вторжение в сознание извне идеи или образа, становящихся частью потока мысли и стремящихся вызвать мышечные и волевые усилия – свои обычные последствия». При этом внушение воспринимается человеком без критики и выполняется им почти автоматически, иными словами, рефлекторно.

Сидис модифицировал данное определение следующим образом: «Под внушением понимается вторжение в ум какой-либо идеи; встреченная большим или меньшим сопротивлением личности, она, наконец, принимается без критики и выполняется без осуждения, почти автоматично».

Бехтерев, в основном соглашаясь с Больдвиным и Сидисом, указывает на то, что в ряде случаев личность абсолютно не сопротивляется и внушение происходит совершенно незаметно для человека.

А как быть в том случае, если некто, подвергнувшийся «программированию мозга», поверил в истинность ложной информации, внушенной ему манипулятором, и далее начал сам распространять внушенные идеи? Можно ли назвать его манипулятором?

На этом моменте необходимо остановиться подробнее.

Выше говорилось, что манипулятор знает о том, что информация, которая идет от него, ложна, и повторяет чужую ложь от чистого сердца. Он в данном случае не генератор идей, а ретранслятор и марионетка. Назовем это явление вторичной манипуляцией.

Все мы еще со школьной скамьи знаем, что значительное число живых организмов прекрасно обходятся без развитого головного мозга. Они питаются, размножаются, уклоняются от врагов, совершают сложнейшие действия, и для этого им разум не обязателен. Посмотрите на муравьев. Сколь высока их социальная организация! Они ведут войны, заботятся о потомстве, в муравейнике царит строгий порядок, даже существует разделение труда. И все это при отсутствии интеллекта.

Посмотрите теперь на человеческое общество. Не случайно известный социолог Александр Зиновьев называл такое общество человейником. Задачи, которые решают большинство людей, принципиально не отличаются от задач, которые стоят перед муравьями. Утром мы просыпаемся и уже заранее знаем, что пойдем на работу, знаем, сколько времени на ней пробудем, знаем, что потом отправимся в продуктовый магазин и купим там, скорее всего, именно то, что покупали вчера. Наше поведение стандартно, а потому предсказуемо и легко управляемо. Чем меньше мы думаем, чем больше живем по заведенному шаблону, тем более мы уязвимы. Знайте: стандартные модели поведения хорошо изучены теми, кто занимается программированием разума.

Безусловно, после выполнения ежедневной рутины у нас все равно остается довольно много времени, которое мы можем потратить по своему усмотрению. А манипулятор ставит цель сделать так, чтобы и в свободное время мы жили по шаблонам. Мечта манипулятора – человек, не анализирующий информацию, которая ему предлагается, и действующий в соответствии с готовыми штампами. Сократить до минимума процесс обдумывания, сделать так, чтобы мы принимали решения, по сути, рефлекторно – вот главная проблема для манипуляторов. И, к сожалению, они значительно продвинулись в ее решении.

Когда я излагаю эти, в общем-то, очевидные вещи, меня часто упрекают в принижении человека. «Человек – это тебе не муравей, и нечего даже сравнивать», – возмущаются одни. «Мы живем разумом, а не инстинктами», – добавляют другие.

Что ж, давайте разберемся. Вот вы случайно дотронулись до раскаленного паяльника. Каковы будут ваши действия? Готов поспорить, что вы мгновенно, не задумываясь, одерните руку. Разум здесь совершенно ни при чем, ваши действия в данном случае полностью определяются рефлексами. Рефлексы могут быть врожденными, они передаются по наследству и присущи всем людям. А есть так называемые условные рефлексы, то есть приобретенные под влиянием внешних обстоятельств. Их можно формировать, и это открывает перед манипуляторами огромные возможности. У них есть инструменты конструирования условных рефлексов. Да мы и сами нередко формируем рефлексы у себя же, порой даже того и не замечая.

Сейчас опыты и результаты Павлова кажутся банальными, но в свое время они расценивались как сенсация. Когда собаке предлагают пищу, у нее инстинктивно вырабатывается слюна. Это знают все, об этом знали и до Павлова. Само выражение «слюнки текут» применяли и к человеку. В соответствии с законами природы или Бога (кому как нравится), запах пищи для многих животных является сигналом для слюноотделения. Это – безусловный рефлекс, который передается по наследству. Павлов решил сам стать творцом и поставил цель сформировать у животных такие рефлексы, какие захочет, и объяснить механизм их появления. Это ему удалось, что в те годы буквально потрясло научное сообщество.

Рядом с собачьей кормушкой поставили колокольчик, и всякий раз, когда собаке предлагали пищу, он звенел. Спустя некоторое время одного звука колокольчика было достаточно для того, чтобы у животного начинала вырабатываться слюна. Пища уже не требовалась, сигналом для слюноотделения стал звук.

Разумеется, кое-кто сообразил, что технологию Павлова можно применять не только к собакам, но и к людям. Опыты проводились даже на детях.

История ребенка по имени Альберт вошла в учебники психологии. Над маленьким мальчиком, которому не было еще и года, провели следующий эксперимент. Ему показывали прирученную белую крысу, и одновременно за его спиной раздавался громкий удар в гонг. После нескольких повторений ребенок начинал плакать, когда ему только показывали животное. Спустя пять дней экспериментаторы-изуверы Уотсон и Рейнер показали Альберту предметы, напоминающие крысу, и оказалось, что страх ребенка распространился и на них. Дошло до того, что малыш стал бояться пальто из котикового меха, хотя изначально ручная крыса не вызывала у него никаких отрицательных эмоций.

На эту тему есть прекрасный роман-антиутопия Хаксли «О дивный новый мир». Автор описывает жизнь общества разделенного на касты: альфы, беты, гаммы, дельты и эпсилоны. Детей будущего выращивают в «пробирках-бутылях», и уже с первых секунд зародыши разных каст получают различный уход и питание. Представителей каст бьют током, искусственно формируя условные рефлексы, таким образом, чтобы максимально приспособить их к выполнению разных социальных ролей.

Конечно, книга Хаксли – это сатира, гротеск, но оглядитесь по сторонам: а так ли уж наша современная жизнь отличается от фантастического романа? Как нас воспитывают с раннего детства? Как и чему нас учат в школе? Что считается у нас моральным, а что подвергается осмеянию и порицанию? И кто все это определяет? Чтобы привить ребенку отвращение к чему бы то ни было, его необязательно бить током. У современных манипуляторов есть более гуманные средства. Чтобы заставить уже взрослых покупать одежду определенного фасона, достаточно объявить этот фасон модным.

Но кто это объявляет? Так называемые элитные кутюрье решают, что будут носить женщины в новом сезоне. Что будут пить молодые ребята, решает заказчик рекламы пива. Что они будут петь, решает музыкальный продюсер. А как проголосуют их папы с мамами, определит политический пиарщик. И так далее.

Ну разумеется, каждый будет свято уверен в том, что принял решение самостоятельно, без всякого принуждения. И рука потянулась к пиву вовсе не потому, что тысячу раз с экрана телевизора сказали, что «это пиво для самых продвинутых». И проголосовал за незнакомого человека, даже не прочитав его программы, вовсе не потому, что хорошо потрудилась высокооплачиваемая команда политических консультантов. И нарядился в спущенные до пола джинсы вовсе не потому, что подглядел это у рэпера, десятого ребенка в семье, который привык донашивать безразмерные джинсы старшего брата…

Нередко люди не знают причин своего поведения. Классические «бес попутал», «затмение нашло» верно отражают суть происходящего. А на этот счет было проведено множество экспериментов. Хрестоматийным примером стал опыт Льюиса Ческина, который взял два заведомо одинаковых товара и поместил их в две различные упаковки. На первой были нарисованы круги и овалы, на второй – треугольники. Результат превзошел все ожидания. Абсолютное большинство покупателей не просто предпочли товар в первой упаковке, так еще и уверенно заявили, что в разных упаковках находится товар различного качества! То есть люди не сказали, что им больше понравилась упаковка с кругами и овалами, а заявили, что и сам товар был более высокого качества.

Ну как же так? Где рациональность? Где разум, воспетый гуманистами?! А потом человек с важным видом будет «рационально» обосновывать свой поступок такими «объективными» характеристиками товара, как его качество.

А вот еще один эксперимент: женщинам дали на пробу масло и маргарин и попросили определить, где что. Так вот, почти все домашние хозяйки, прекрасно знавшие вкус как масла, так и маргарина, допустили ошибку. Весь фокус состоял в том, что масло специально сделали белого цвета, а маргарин – желтого. То есть люди пошли на поводу стереотипа: желтым должно быть масло, а белым – маргарин. И этот стереотип оказался сильнее органов осязания. Надо ли говорить, что вскоре в продаже появился желтый маргарин и его стали раскупать значительно лучше маргарина традиционного белого цвета?..

А вот еще интересный пример: людям выдали один и тот же стиральный порошок, но в трех разных упаковках: желтой, синей и сине-желтой. Большинство участвовавших в эксперименте заявили, что порошок в желтой упаковке разъедал белье, в синей – плохо отстирывал, а тот, что лежал в сине-желтой коробке, оценивался как оптимальный.

Эти и многие другие эксперименты показали, что, исследуя мотивы человеческого поведения, не стоит слишком уж уповать на объективную реальность, которая якобы всегда имеет первостепенное значение. Если решение принимает не разум, а подсознание, то неудивительно, что человек оказывается неспособным правильно объяснить, чего же он хочет и почему он этого хочет. То есть человек далеко не так рационален и разумен, как казалось.

Те, кто знает особенности человеческого подсознания, получают значительную власть. Манипуляторы правят нашим миром уже сейчас. Людей лишили собственной воли. То, что пророчил Хаксли, сбылось при его жизни. О каком тогда осознанном выборе во время голосования, то есть при демократии, можно вести речь?..