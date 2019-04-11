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Британская полиция арестовала Джулиана Ассанжа

13:12 11.04.2019
Джулиан Ассанж
Фото с сайта 24smi.org

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление Скотланд-Ярда.

Как сообщает агентство, власти Эквадора отозвали у Ассанжа право на убежище, благодаря которому он семь лет находился на территории посольства этой страны.

Арест был произведен по ордеру, выданному Вестминстерским магистральным судом в июне 2012 года, сотрудники полиции были вызваны в посольство сразу же, после отзыва права на убежище.

Ранее сообщалось, что власти Эквадора собираются выдворить Ассанжа из посольства, однако официальные лица эту информацию опровергали. В свою очередь представители WikiLeaks заявили, что власти Эквадора незаконно прекратили действие политического убежища Ассанжа, нарушив международное право.

Джулиан Ассанж получил известность после ряда публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо.

В 2010 году основатель WikiLeaks, когда им заинтересовались американские власти, приехал в Швецию, где намеревался получить защиту. Впоследствии его обвинили в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым Ассанж отрицает.

Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего он был задержан в Лондоне, но отпущен под залог. С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в британской столице.

В октябре прошлого года посольство составило для Ассанжа регламент поведения и общения, который регулировал порядок визитов, общения с внешним миром и оказания ему медицинской помощи.

Темы: Великобритания, Эквадор, Wikileaks
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Комментарии читателей
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11.04.2019, 16:25
Гость: Pupsik

А где либеральная общественность, Хельсинкский комитет, Сахаровы и Алексеевы? Или защитники прав человеков начинают ныть и стенать только по команде из-за океана?
11.04.2019, 16:18
Гость: Сергей

Не то посольство выбрал Ассанж.
Вот Сноуден на свободе. И даже не в 4 стенах.
11.04.2019, 16:06
Гость: фёдор

Ленин , хоть и эквадорский, становится именем нарицательным и в кремле.Ассанж пошёл следующий Сноуден и он это чувствует выборы в США не за горами.
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