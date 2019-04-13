Хакеры получили данные о тысячах полицейских и сотрудников ФБР

12:19

Неизвестные хакеры похитили информацию о тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США , пишет ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что группе хакеров удалось получить несанкционированный доступ к сетевым ресурсам ассоциации, связанной с Академией ФБР в Куантико (штат Вирджиния).

Полученный ими массив информации включает в себя имена сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США, их адреса, сведения об их электронной почте и должностях. Речь идет примерно о 4 тысячах различных записей.

Хакеры также заявили, что располагают и другими сведениями о сотрудниках федеральных ведомств США и общественных организаций.

Хакеры выложили часть похищенных ими данных на своем сайте, на каком именно, не уточняется в целях безопасности. Киберпреступники заявили, что взломали и другие ресурсы и намерены продать имеющуюся у них информацию. По данным СМИ, в группу хакеров входят не менее 10 человек.