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Хакеры получили данные о тысячах полицейских и сотрудников ФБР

12:19 13.04.2019
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Неизвестные хакеры похитили информацию о тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США , пишет ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что группе хакеров удалось получить несанкционированный доступ к сетевым ресурсам ассоциации, связанной с Академией ФБР в Куантико (штат Вирджиния).

Полученный ими массив информации включает в себя имена сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США, их адреса, сведения об их электронной почте и должностях. Речь идет примерно о 4 тысячах различных записей.

Хакеры также заявили, что располагают и другими сведениями о сотрудниках федеральных ведомств США и общественных организаций.

Хакеры выложили часть похищенных ими данных на своем сайте, на каком именно, не уточняется в целях безопасности. Киберпреступники заявили, что взломали и другие ресурсы и намерены продать имеющуюся у них информацию. По данным СМИ, в группу хакеров входят не менее 10 человек.

Темы: США, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей, Федеральное бюро расследований США (ФБР)
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.04.2019, 18:43
Гость: Sery

НУ ПУСТЬЭТИ "хаккеры" ХАКНУТ МОЙ БАНК СЧЕТ
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Без проблем, за язык никто не тянул адрес твой нужон. Харкеров пришлю с утюгами and ledorub ,ты ж не комп. харкают и утюжат безболезнено .
13.04.2019, 18:22
Гость: ser

не было там никаких хакеров
слил кто-то из банков, у которых отобрали лицензию
13.04.2019, 15:28
Гость: С Первым АПРЕЛЯ!

НУ ПУСТЬЭТИ "хаккеры" ХАКНУТ МОЙ БАНК СЧЕТ! Кто ПЕЙСАЛ ЭТУ ЧУШЬ, АБСОЛЮТНО НЕ ПОНИМЕТ, КАК ИНТЕРНЕТ РАБОТАЕТ! ЭТО КАК ОБОКРАСТЬ КВАРТИРУ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН!
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