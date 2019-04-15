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Пожар полностью уничтожил часть собора Парижской Богоматери

21:26 15.04.2019

В одной из главных достопримечательностей Парижа – Нотр-Дам-де-Пари – произошел пожар.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Об этом сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на Agence France-Presse.

Пожарные службы пытаются локализовать огонь. Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго. Она призвала соблюдать установленный периметр безопасности.

«В соборе Нотр-Дам в Париже произошел страшный пожар. Пожарные Парижа пытаются контролировать пламя... Я призываю всех уважать периметр безопасности», – пишет Идальго в своем микроблоге в Twitter.

Пожар начался около 18:50 (19:50 по московскому времени). Часть храма закрыта лесами, там шла реставрация. По данным французских СМИ, возгорание может быть как-то связано со строительными работами.

В Twitter и Instagram есть многочисленные видео и фото очевидцев пожара. Видны сильные клубы дыма и открытый огонь, вырывающийся из базилики католического собора. Информации о пострадавших пока нет.

Как сообщает RT, на 21:19 по московскому времени пожар, по словам очевидцев, охватил новые части собора. Огонь приближается к смотровой площадке.

Ранее сообщалось об обрушении шпиля, часов и крышы собора. Представители Нотр-Дам-де-Пари утверждают, что несущая конструкция здания охвачена огнём.

Темы: Франция, Происшествия
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Комментарии читателей
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16.04.2019, 03:16
Гость: Питон

Не нужно было Макрону с Порошенко встречаться глядишь и собор был бы целый. Зачем встречаться с гнидой развязавшим войну на Донбасе и сеящем серть.
16.04.2019, 03:13
Гость: Монах

Пожар изветсного собора это знамение а толковать его следует так это близкий конец президенства Макрона Францию ожидают мрачные дни войны и внутренние конфликты огонь и смерть, ничего хорошего не светит и ЕС.
16.04.2019, 02:55
Гость: Питон

Что тоже на пожарной сигнализации экономили как в зимней вишне главное везде карманы набить. В старых зданиях где много деревянных перекрытий там особо тщательно нужно противопожарку выбирать.
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