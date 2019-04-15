Пожар полностью уничтожил часть собора Парижской Богоматери

21:26

В одной из главных достопримечательностей Парижа – Нотр-Дам-де-Пари – произошел пожар.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Об этом сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на Agence France-Presse.

Пожарные службы пытаются локализовать огонь. Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго. Она призвала соблюдать установленный периметр безопасности.

«В соборе Нотр-Дам в Париже произошел страшный пожар. Пожарные Парижа пытаются контролировать пламя... Я призываю всех уважать периметр безопасности», – пишет Идальго в своем микроблоге в Twitter.

Пожар начался около 18:50 (19:50 по московскому времени). Часть храма закрыта лесами, там шла реставрация. По данным французских СМИ, возгорание может быть как-то связано со строительными работами.

В Twitter и Instagram есть многочисленные видео и фото очевидцев пожара. Видны сильные клубы дыма и открытый огонь, вырывающийся из базилики католического собора. Информации о пострадавших пока нет.

Как сообщает RT, на 21:19 по московскому времени пожар, по словам очевидцев, охватил новые части собора. Огонь приближается к смотровой площадке.

Ранее сообщалось об обрушении шпиля, часов и крышы собора. Представители Нотр-Дам-де-Пари утверждают, что несущая конструкция здания охвачена огнём.