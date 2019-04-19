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Лукашенко заявил о необходимости изменения Конституции Белоруссии

17:51 19.04.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Лукашенко в ходе своего обращения к жителям страны и Нацсобранию заявил, что не хотел бы оставлять своему приемнику Конституцию в нынешнем виде. 

«Говорить о вариантах не стоит. Это только варианты. Мы ещё не выработали даже концепцию изменения Конституции. Она появится тогда, когда я получу окончательные предложения от разных слоев нашего общества», – сказал он.

Также глава государства уточнил, что «Мы и этап тот уже прошли, когда нам нужна была сильная власть – вот такая, как у нас есть. Надо не властью делиться – власть неделима. Надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти», – цитирует президента БЕЛТА.

Он рассказал, что изменениями основного закона занимаются судьи Конституционного суда. По словам Лукашенко, недавно работы вышли на новый этап.

«Я поручил главе администрации президента, основываясь на разного рода предложениях по Конституции, начать новый этап с помощью наших учёных – грамотных людей, представителей общественности», – пояснил он.

«Мы разберёмся в новой Конституции вместе с вами, какой она должна быть для наших людей. Но мы не будем рубить страну на части. Вот, полная свобода и ответственности – нет... Я, сидя в парламенте, это уже всё проходил. Поэтому мы не хотим возвращаться к тому, что было. И то, что не получилось у наших соседей, – нам надо учиться на ошибках других», – сказал Лукашенко. 

Темы: Белоруссия, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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19.04.2019, 22:07
Гость: Путник

Хочется отметить: "обращение к ГРАЖДАНАМ СТРАНЫ и Нацсобранию". Наши обращения на граждан не рассчитаны. Поэтому нет смысла говорить, что президент что-то обещал, что-то говорил. Это не нам, это федеральному собранию и ограниченному кругу лиц возле него.
19.04.2019, 19:19
Гость: yandexru

Таки да. Только не Николай першый, а Николай никакой. Сразу после Шурика типанамтакогоже
19.04.2019, 18:34
Гость: Белая Русь

В Парламенте нужно не сидеть, а работать. Хватит ему уже нашу Конституцию переписывать - свою попытку уже использовал.
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