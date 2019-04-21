Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек

15:44

В результате серии взрывов, произошедших сегодня на Шри-Ланке, погибли 207 человек, более 400 получили ранения, пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщения местной полиции.

На Шри-Ланке в воскресенье произошло восемь взрывов. Объектами нападения стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Атаки произошли в день празднования католиками Пасхи.

Взрыв в церкви Святого Себастьяна в Негомбо был такой силы, что в здании выбило двери и окна, а с крыши обвалилась практически вся черепица.

Sri Lanka church blast as seen from road. #SriLanka pic.twitter.com/nISY8PMAtj — Anshul (@chauhanshul) April 21, 2019

Ранее сообщалось, что среди жертв - 35 иностранцев, в частности, граждане США, Нидерландов, а также британские подданные. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что россиян нет среди жертв и пострадавших.

Местная полиция уже задержала семь человек, вероятно, причастных к произошедшему. Тем не менее, ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за взрывы. СМИ предполагают, что к терактам может быть причастна местная радикальная группировка "Таухид джамаат".