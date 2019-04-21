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Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек

15:44 21.04.2019
Взрыв в церкви на Шри-Ланке
Фото @Hoorof_Heavan via Twitter
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В результате серии взрывов, произошедших сегодня на Шри-Ланке, погибли 207 человек, более 400 получили ранения, пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщения местной полиции.

На Шри-Ланке в воскресенье произошло восемь взрывов. Объектами нападения стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Атаки произошли в день празднования католиками Пасхи.

Взрыв в церкви Святого Себастьяна в Негомбо был такой силы, что в здании выбило двери и окна, а с крыши обвалилась практически вся черепица.

 

 

Ранее сообщалось, что среди жертв - 35 иностранцев, в частности, граждане США, Нидерландов, а также британские подданные. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что россиян нет среди жертв и пострадавших.

Местная полиция уже задержала семь человек, вероятно, причастных к произошедшему. Тем не менее, ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за взрывы. СМИ предполагают, что к терактам может быть причастна местная радикальная группировка "Таухид джамаат".

Темы: Шри-Ланка, Происшествия, Происшествия в мире, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
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21.04.2019, 19:06
Гость: короткий обзор

Смотри как беса корёжит. Но Иисус всё равно воскрес ,а не умер и тщетна твоя ненависть, падший ангел.
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