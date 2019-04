Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек

В результате серии взрывов, произошедших сегодня на Шри-Ланке, погибли 207 человек, более 400 получили ранения, пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщения местной полиции.

На Шри-Ланке в воскресенье произошло восемь взрывов. Объектами нападения стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Атаки произошли в день празднования католиками Пасхи.

Взрыв в церкви Святого Себастьяна в Негомбо был такой силы, что в здании выбило двери и окна, а с крыши обвалилась практически вся черепица.

