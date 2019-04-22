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Глава Львовской области объявил об отставке из-за проигрыша Порошенко

12:49 22.04.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Глава Львовской областной администрации Олег Синютка, занимавший этот пост с декабря 2014 года, заявил, что уходит в отставку. Об этом 22 апреля сообщает местное издание Zaxid.net.

«Я оставляю пост главы Львовской областной администрации, но я остаюсь со Львовщиной, остаюсь с Львовом, остаюсь с нашими людьми, поддержка которых у нас есть — в этом мы убедились вчера во время выборов», — сказал Синютка на совещании в обладминистрации. При этом чиновник не уточнил, когда собирается уйти с должности.

В середине апреля ОлСинютка объявлял, что покинет свой пост в случае проигрыша Порошенко во втором туре президентских выборов.

По данным ЦИК Украины, Львовская область стала единственной на Украине, где во втором туре выборов победил действующий президент Петр Порошенко. По итогам обработки 97% протоколов участковых избиркомов он набрал там 63% голосов избирателей.

Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, который прошел 21 апреля. После обработки 97% бюллетеней он набирает 73% голосов. Петр Порошенко уже признал свое поражение на выборах и поздравил Зеленского с победой.

Темы: Владимир Зеленский, Украина, Выборы на Украине, Ситуация на Украине, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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22.04.2019, 16:55
Гость: Александр Павлович

Ничего страшного: Зеленский назначит своего охранника, и тот будет работать не хуже.
22.04.2019, 15:09
Гость: Alex202

Вам, юноша, надо память тренировать. Вы забыли как Беня надел футболку с надписью "жидобандеровец", или как тот же Беня объявил награду в 10000 долларов за русских диверсантов? Или шутки Вовы по поводу Одессы? Ничего они Степе Бандере не устроят, потому как это стоит денег.
22.04.2019, 14:28
Гость: Шило

Гомер был слепым не просто,он был политически слеп!
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