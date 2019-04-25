За что убивают в Шри-Ланке

Власти посыпают голову пеплом: оказывается, они получали предупреждения о возможных терактах на Пасху



Стоп-кадр из видео в YouTube

Террор на острове в Южной Азии – из серии нападений на христиан по всему миру

В Шри-Ланке по случаю праздника Пасхи у католиков 21 апреля прозвучали восемь мощных взрывов – в церквях, пятизвёздочных отелях, жилых кварталах. На сегодняшний день 310 человек числятся погибшими, 500 ранеными.

Власти посыпают голову пеплом: оказывается, они получали предупреждения о возможных терактах на Пасху. Спецслужбы США и Индии передавали ланкийским коллегам соответствующую информацию, но премьер-министра Ранила Викрамасингхе «держали в неведении» о таком предупреждении.

Теракты стали следствием не провала аппарата спецслужб Шри-Ланки, а неспособности оперативно отреагировать на предостережение. Необходимые меры не были приняты.

Теперь власти на острове действуют лихорадочно. Ввели чрезвычайное положение. Полиция получила расширенные полномочия на обыски и задержания. Президент Майтрипала Сирисена создал комиссию по расследованию случившегося, Интерпол направляет в страну своих экспертов. ФБР тоже посылает в Шри-Ланку специалистов и предлагает помощь в расследовании.

Власти объявили о временном закрытии Интернета. Приостановлена работа Facebook, YouTube, WhatsApp, чтобы блокировать распространение ложной информации и возможности создания паники.

Всё это напоминает махание кулаками после драки. Страна оказалась неспособна предотвратить кровавые преступления, несмотря на все признаки их подготовки.

Обращает на себя внимание следующий факт. В террористических актах подозревается местная исламистская организация National Thowheeth Jamaath (NTJ). Впервые о ней услышали в декабре прошлого года. Члены организации занимались осквернением буддийских святынь. Буддисты предупреждали, что, если главаря NTJ Абдулу Разика не засадят в тюрьму, Шри-Ланку ждёт «кровавая баня».

Получается следующая картина: местная полиция знала о зарождении террористической организации, иностранные спецслужбы знали, что NTJ становится опасной, а может быть, знали и гораздо больше. Например, располагали сведениями, кто и как будет осуществлять взрывы в христианских храмах и туристических отелях. Однако, не желая «расшифровывать» агентуру, подробностей в Коломбо не сообщали.

Soufan Center в Нью Йорке, занимающийся анализом мировых угроз, считает, что NTJ связана с международным джихадом. Взрывы в Шри-Ланке имеют типичные признаки терактов при поддержке из-за границы. Запрещённая в России «Аль-Каида» точно так же помогала террористам в Индонезии совершить взрывы на Рождество Христово 2000 года.

Всё это, увы, типично для состояния борьбы с международным терроризмом. Террористический интернационал стал реальностью, а противодействие ему распылено. Контртеррористический комитет (КТК), учреждённый в рамках Совета Безопасности ООН, своих функций не выполняет.

Хуже того, за бесконечными разговорами об объединении усилий в борьбе с терроризмом продолжается использование террористических организаций в интересах некоторых государств.

Так, американские военные в Афганистане перевозят вертолётами боевиков-исламистов из Сирии и Ирака на южные границы СНГ. Такие же боевики лечатся в госпиталях Израиля. Контроль за опиумными полями в Афганистане переходит из рук талибов в руки «воинов джихада» из «Исламского государства» (организация запрещена в РФ).

В Европе, особенно в Германии, за этим внимательно следят.

«Террор в Шри-Ланке встраивается в серию нападений на христиан по всему миру», – говорит уполномоченный правительства ФРГ по вопросам религиозной свободы Маркус Грюбель.

Бывший председатель фракции ХДС в бундестаге Фолькер Каудер заявляет: «Я смотрю с большой озабоченностью на растущее преследование христиан по всему азиатскому пространству. Националистические движения буддистов, индуистов, мусульман становятся все воинственнее».

Свен Гигольд из немецкой партии зелёных говорит: «Религиозная свобода христиан находится под угрозой во многих районах мира. Европа должна усилить свою работу по вопросам права на свободу вероисповедования».

О том же ведёт речь заместитель руководителя фракции СвДП Михаэль Тойрер: «Более 100 миллионов христиан живут в странах, в которых их право на свободное вероисповедание не соблюдается. В результате во многих регионах христиане превращаются в преследуемое меньшинство…»

Массовыми убийствами в Шри-Ланке, привязанными к католической Пасхе, всего шесть дней спустя после страшного пожара, охватившего символ средневековой католической культуры Собор Парижской Богоматери, дано понять: убивают за исповедание веры во Христа.

Однако христиане – не единственный объект смертоносных атак радикальных исламистов. Точно так же их нападениям подвергались и могут подвергаться иранские шииты или сирийские алавиты. Это религиозная нетерпимость в её крайнем проявлении, в виде ненависти к любому инорелигиозному опыту.

Через два года мир будет вспоминать чёрную дату 9/11 – двадцатилетие со дня взрыва башен-близнецов в Нью-Йорке. На многие вопросы, связанные с этим преступлением, ответов нет по сей день. Между тем накопился массив данных, говорящих о том, что за террористами «Аль-Каиды» стояли американские спецслужбы.

Если бы в преддверии годовщины 11 сентября 2001 года прошли международные конференции, появились фильмы о том, что тогда случилось, сегодня мир умел бы лучше бороться с «чумой XXI века».