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Зеленский готов обсуждать новые условия сосуществования России и Украины

07:48 28.04.2019
Владимир Зеленский
Фото с сайта 24smi.org
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Новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать новые условия сосуществования Украины и России.

Как пишет РИА Новости, в частности, он отметил, что украинская сторона готова к дискуссии по вопросу взаимного обмена гражданами по принципу "всех на всех". Он также выразил надежду, что на встрече в "нормандском формате" Россия продемонстрирует "готовность к деэскалации".

При этом новоизбранный президент отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят. Он также подчеркнул, что Украина будет защищать, предоставлять убежища и украинское гражданство всем, "кто готов бороться за свободу".

Ранее Владимир Путин заявил, что подискутировал бы с Зеленским об исполнении Минских соглашений и его решениях по конфликту в Донбассе. При этом глава государства отметил, что конфликт на юго-востоке Украины можно закончить только одним способом: исполнением договоренностей, заключенных в Минске.

При этом Путин подчеркивал, что Москва готова к полному восстановлению отношений с Киевом, однако все будет зависеть от политики украинских властей.

При этом в штабе Зеленского заявляли, что российские предложения по Донбассу могут принести мир в регион.

Темы: Владимир Зеленский, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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28.04.2019, 20:24
Гость: Парацельс

Украина - это такая большая сумасшедшая заноза, которая мгновенно втыкается в любую зазевавшуюся задницу)))
Польша свою порцию получила, теперь очередь за Россией)))
28.04.2019, 20:21
Гость: Остап

А что обсуждать? Вроде, и так всё неплохо?
28.04.2019, 20:03
Гость: Товарищ Сухов

Сюжет всё тот же: в вагонах много народу; одни спят, отдыхают, другие - играют в карты, выпивают, закусывают. Третьи поют песни под гитару, или еще там чего, разговаривают, спорят.
Но поезд несется к обрыву - там нет моста; а в кабине тепловоза нет машиниста, даже тормознуть некому.
И сопрящие находят новоизбранного президента таким и таким, многим он нравится, и уже никто не вспоминает, как им же не так давно нравился и прежний президент...
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