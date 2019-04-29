]]> ]]>
Главная В мире Новости

Президент Индонезии решил перенести столицу из Джакарты

17:19 29.04.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу страны из города Джакарта на острове Ява, сообщает Reuters со ссылкой на министра планирования национального развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро.

Джакарта, население которой вместе с пригородами составляет 30 миллионов человек, страдает от перенаселенности, пробок и подвержена подтоплению, заявил Броджонегоро. По информации BBC News, ежегодно Джакарта уходит под воду на глубину до 15 сантиметров.

По словам министра, новая столица еще не выбрана. В качестве возможного варианта ранее назывался 370-тысячный город Паланкарая на острове Калимантан. Перенос столицы займет до 10 лет. Во сколько он обойдется, пока неизвестно; власти планируют привлечь к этому частных инвесторов.

17 апреля в Индонезии прошли крупнейшие в мире выборы. Жители страны выбирали президента, депутатов двух палат парламента, а также членов законодательных органов провинций и округов. От переутомления при подсчете голосов умерли не менее 296 членов избирательных комиссий.

Официальные результаты выборов будут объявлены до 22 мая, но действующий президент Джоко Видодо уже объявил о своей победе, сославшись на результаты опросов. Его соперник Прабово Субианто тоже утверждает, что победил.

Темы: Индонезия, Общественно-политическая жизнь за рубежом
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.04.2019, 20:56
Гость: Мнение

Пора перенести столицу России в г. Белгород.
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.