ЦИК объявил Зеленского избранным президентом Украины

14:18

Центризбирком Украины подвел официальные итоги второго тура выборов президента страны, состоявшегося 21 апреля.

Победителем стал Владимир Зеленский, набравший 73,22% голосов.

Его соперник на выборах, действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45% голосов.

Явка составила 61,37%. В выборах приняли участие 18 миллионов 491 тысяча 840 граждан Украины.

Владимир Зеленский уже получил поздравления с победой на выборах от лидеров многих стран, в том числе США, Франции и Германии. Президент России пока не поздравлял Зеленского.

После второго тура выборов президента Украины главы трех регионов страны — Львовской, Николаевской и Закарпатской областей — объявили об отставке.