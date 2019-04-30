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ЦИК объявил Зеленского избранным президентом Украины

14:18 30.04.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Центризбирком Украины подвел официальные итоги второго тура выборов президента страны, состоявшегося 21 апреля.

Победителем стал Владимир Зеленский, набравший 73,22% голосов.

Его соперник на выборах, действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45% голосов.

Явка составила 61,37%. В выборах приняли участие 18 миллионов 491 тысяча 840 граждан Украины. 

Владимир Зеленский уже получил поздравления с победой на выборах от лидеров многих стран, в том числе США, Франции и Германии. Президент России пока не поздравлял Зеленского.

После второго тура выборов президента Украины главы трех регионов страны — Львовской, Николаевской и Закарпатской областей — объявили об отставке.

Темы: Владимир Зеленский, Украина, Выборы на Украине, Петр Порошенко
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