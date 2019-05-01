Лукашенко уволил замгоссекретаря Совбеза за «дискредитирующие поступки»

14:57

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил Андрея Втюрина с должности заместителя госсекретаря Совета безопасности за «совершение поступков, дискредитирующих звание военнослужащего». Об этом сказано в указе, опубликованном 1 мая на национальном правовом интернет-портале.

«За совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего, освободить полковника Втюрина Андрея Александровича от должности заместителя государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь», — говорится в указе президента.

Ранее сообщалось, что госсекретарь Совета безопасности был задержан сотрудниками КГБ Белоруссии по подозрению в получении взятки размером 150 тысяч долларов.

Андрей Втюрин возглавлял Службу безопасности президента с 2007 по 2014 годы. После чего в 2014 году был назначен заместителем госсекретаря Совета безопасности.

Это не первая отставка за последнее время. 27 марта Лукашенко уволил главу Минсельхозпрода страны, а также вице-премьера по АПК.