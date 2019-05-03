На Украине официально опубликовали результаты президентских выборов

10:45

Газета Верховной рады "Голос Украины" официально опубликовала результаты президентских выборов, пишет РИА Новости.

Согласно украинскому законодательству, инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов Центризбиркомом и публикации их в газете "Голос Украины", то есть не позднее 3 июня. Точную дату определяет парламент отдельным постановлением.

"По итогам повторного голосования 21 апреля 2019 по очередным выборам президента Украины 31 марта 2019 избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский", - говорится в публикации на сайте издания.

ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Зеленского во втором туре поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.