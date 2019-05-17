Порошенко, Парубию и Гройсману хотят запретить покидать Украину

15:02

Окружной административный суд города Киева открыл дело, которое предполагает запрет на выезд с Украины действующего президента Петра Порошенко, спикера Верховной рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что производство по делу открыто по иску к Национальной олиции, Службе безопасности и администрации Государственной пограничной службы. Помимо Порошенко, Парубия и Гройсмана в списке указано более 50 народных депутатов президентской фракции, более 40 членов правительства, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" (Андрей Коболев), а также судьи Верховного суда и члены ВККС (Высшая квалификационная комиссия судей). В общей сложности список насчитывает 180 имен.

В иске суд просит признать противоправной бездеятельность Национальной полиции Украины и Службы безопасности относительно "непроведения всех мер для обеспечения защиты нацбезопасности и непротиводействия организованной преступности лицами, занимающими политические должности и которые, по мнению истца, могли совершать коррупционные преступления".