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Порошенко, Парубию и Гройсману хотят запретить покидать Украину

15:02 17.05.2019
Петр Порошенко
Фото с сайта wikipedia.org
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Окружной административный суд города Киева открыл дело, которое предполагает запрет на выезд с Украины действующего президента Петра Порошенко, спикера Верховной рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что производство по делу открыто по иску к Национальной олиции, Службе безопасности и администрации Государственной пограничной службы. Помимо Порошенко, Парубия и Гройсмана в списке указано более 50 народных депутатов президентской фракции, более 40 членов правительства, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" (Андрей Коболев), а также судьи Верховного суда и члены ВККС (Высшая квалификационная комиссия судей). В общей сложности список насчитывает 180 имен.

В иске суд просит признать противоправной бездеятельность Национальной полиции Украины и Службы безопасности относительно "непроведения всех мер для обеспечения защиты нацбезопасности и непротиводействия организованной преступности лицами, занимающими политические должности и которые, по мнению истца, могли совершать коррупционные преступления".

Темы: Украина, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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17.05.2019, 18:20
Гость: В Кремле

следят!Но делают ли правильные выводы?
17.05.2019, 18:17
Гость: Чингачгук

На турчинова тоже не надо денег жалеть, приволочь его на лобное место за шкирку.
17.05.2019, 18:14
Гость: Путник и разгром

То что долбить будут всю эту майданную свору, поняли все, кроме "не только лишь тех, кто не может смотреть в завтрашний день" . Причём не из чувства справедливости, а чтобы отмежеваться от крови, преступлений, и типа предложив построение европейского государства, чтобы все списать на предыдущих, чтобы комфортнее разворовать бюджет, валя на предшественников Забавно смотреть, как местные форумчане, придя после "праздника вышиванки", где все дружно подышали чесноком друг на друга, кидаются " шатать россссйский режим". Они как полицаи , которые ещё не поняли, что немцы ушли, и по инерции пытаются пугать село, и не понимают , почему односельчане так хитро переглядываются
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