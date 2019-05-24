Тереза Мэй объявила об отставке

13:25

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о том, что покинет пост главы партии консерваторов 7 июня, пишет "Интерфакс".



Тереза Мэй. Фото с сайта 24smi.org

Процесс выбора нового лидера партии пройдет в течение недели после этого. Кроме того Мэй уйдет с поста главы правительства сразу после того, как будет избран новый глава консерваторов. Процесс выборов нового лидера официально начнется после 7 июня, хотя основной на данный момент кандидат — бывший глава МИД Борис Джонсон — уже объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру.

Рассматривает такую возможность и бывший лидер палаты общин Андреа Лидсом. Среди потенциальных кандидатов называются и глава МИД Джереми Хант, и глава МВД Саджид Джавид.

Мэй напомнила, что не смогла добиться поддержки соглашения по Brexit. "К сожалению, я оказалась неспособной это сделать. Я пыталась трижды", - отметила она.

Мэй эмоционально завершила выступление о намерении покинуть пост лидера Консервативной партии. В конце речи ее голос сорвался. Она подчеркнула, что стала всего лишь второй женщиной на этом посту после Маргарет Тэтчер, но, "конечно, не последней".

"Я очень благодарна тому, что у меня была возможность служить стране, которую я люблю", - сказала она.

Отмечается, что Мэй еще успеет принять президента США Дональда Трампа, прибывающего в начале июня в Великобританию с государственным визитом.