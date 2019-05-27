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Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

23:31 27.05.2019

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства совершил  рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.

Фото с сайта Strana.ua

"В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности, на посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника — 400 метров", — говорится в сообщении пресс-службы ппрезидента Украины.

Зеленский пообщался с бойцами о бытовых условиях, качестве питания, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений.

Темы: Владимир Зеленский, Противостояние на Украине
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