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Huawei подала иск в США в связи с внесением компании в черный список

07:34 29.05.2019
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Huawei обратилась в американский суд с требованием признать антиконституционным внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей, пишет РИА Новости.

"Компания Huawei уже подала иск в США и намерена подать ходатайство о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства о признании соответствующего закона антиконституционным", - говорится в заявлении корпорации.

В компании назвали запрет "лишением общественных прав". "Этот закон прямо определяет, что компания Huawei виновна, и предусматривает введение значительного числа ограничений для Huawei. Цель его предельно ясна - вытеснить Huawei с рынка США. Это тирания "использования законодательства вместо суда", что запрещено Конституцией США", - подчеркивается в документе.

В Huawei выразили надежду, что суд объявит запрет в отношении компании неконституционным и вынесет постановление о прекращении его исполнения.

Министерство торговли США в середине мая внесло телекоммуникационного гиганта Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.

Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.

Темы: Отношения США и Китая
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Комментарии читателей
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29.05.2019, 11:05
Гость: gvozd

Это тирания "использования законодательства вместо суда"
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это абсолютно верно.
однако именно Так либералы захватывали власть и насильно навязывали амриканцам свои хотелки - через принятие политизированных законов, после чего государственная машина террора Заставляла граждан, а несогласных отправляла в тюрьму, по сути превращаясь в политическую машину террора.
я сильно удивлюсь если китайцы добьются правды - это обвинение политической системе педостана.
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