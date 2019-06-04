Huawei попросила американцев покинуть компанию

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Китайская компания Huawei в срочном порядке разрывает сотрудничество с США.

Как сообщает "Мир24" со ссылкой на американские СМИ, все намеченные встречи с представителями Америки отменены, а граждан Штатов, работавших в филиале корпорации в городе Шэньчжэнь высылают на родину. Соответствующее решение стало ответом на внесение компании в черный список властями США.

Отмечается, что рабочая группа в сфере исследований была расформирована еше две недели назад. В ней работали представители из США, которых попросили покинуть предприятие.

В срочном порядке компания внесла изменения в совместную работу представительств обеих стран, чтобы полностью гарантировать, что их работа не противоречит установленным правилам.

Напомним, глава США Дональд Трамп 15 мая подписал указ о режиме чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. С 17 мая Huawei находится в черном списке из-за угрозы национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что в связи с этим Huawei подала иск к США. По мнению руководства телекоммуникационного гиганта, санкции противоречат американской конституции. К примеру, было нарушено право на судебное разбирательство.