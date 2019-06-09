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КС Молдавии временно отстранил Додона от обязанностей президента

11:32 9.06.2019
Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Конституционный суд (КС) Молдавии временно отстранил президента страны Игоря Додона от своих обязанностей. Обязанности президента временно передали и.о. премьер-министра страны Павлу Филипу, чтобы он распустил парламент и назначил новые выборы.

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип, в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов»,— цитирует «Коммерсант» сообщение  суда.

КС уточнил, что решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Игорь Додон назвал свое временное отстранение отчаянным шагом для узурпации власти. «Это отчаянный шаг — воспользоваться подконтрольным КС в целях дальнейшей узурпации власти»,— сказал отстраненный президент.

Напомним, пророссийская Партия социалистов Молдавии президента Игоря Додона и проевропейский блок ACUM 8 июня после трехмесячных переговоров сформировали парламентское большинство и избрали правительство. Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду была избрана на пост премьер-министра республики. Но Конституционный суд Молдавии признал незаконным указы президента Игоря Додона о назначении премьер-министра и формировании нового состава правительства. По мнению суда, 7 июня вышло время, отведенное на формирование правительства (90 дней), и парламент должен быть распущен.

Темы: Молдавия
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Комментарии читателей
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09.06.2019, 16:38
Гость: Медик

Ходит теперь Додон отстраненный...
09.06.2019, 16:10
Гость: охотник за бакланами

Дадон-это путинская марионетка, не отвечающая чаяниям простого молдавского народа, выбравший путь в ЕС
И пусть в Кремле зарубят себе на носу :возврата в союз с РФ , суверенных государств не будет! (тем более после событий в Украине)
09.06.2019, 15:15
Гость: Ростов...

Не резиновый...
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