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Абрамович сделал рекордное пожертвование на борьбу с антисемитизмом

22:23 13.06.2019
Фото со страницы Романа Абрамовича в соцсети

Бизнесмен Роман Абрамович пожертвовал $5 млн еврейскому агентству "Сохнут" на борьбу с антисемитизмом. Это рекордное пожертвование от одного донора в истории организации, пишет "Интерфакс".

Председатель "Сохнута" Иццах Герцог поблагодарил предпринимателя и отметил, что в последнее время во всем мире рекордно возросло количество атак на еврейские общины.

Пожертвованием распорядится международное подразделение организации, пишет издание Jerusalem Post.

За последние 20 лет Абрамович перечислил агентству более $1,5 млн.

В мае 2018 года он получил гражданство Израиля.

Темы: Благотворительность за рубежом
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Комментарии читателей
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13.06.2019, 23:51
Гость: IgS

как Роман денег набрал - это история. Береза там тоже был - и что? Шустрый, активный, способный, - пожалуйста в этой последовательности, и где Боря? Вот. А этот черт делает удивительно правильные ходы. Да, деньги из бюджета РФ, но эти вкладываются правильно, ну а то что у этой сладкой парочки вован-димон, вообщем не начинайте, завтра пятница, там выходные.. .
13.06.2019, 23:41
Гость: Радуга

Все правильно,Россию обокрал,а теперь на российские деньги будет содержать самый обиженный народ,который захватил весь мир.
13.06.2019, 23:36
Гость: Дана

Всё то, что "непосильным трудом" выкачено, простите, заработано у нас, отнято у нашей страны, наших детей, стариков, но зато отдано чужой международной компании под "приличным" предлогом -известным людям страшно жить, на них снова нападают! Зато нашим людям подняли пенсионный возраст! Правда, не сказали, где именно будут работать уже немолодые, уже не очень здоровые люди!
Именно поэтому в свое время, чтобы не обеднело государство Российское и не страдал люд российский, две императрицы: и Екатерина 1ая, а затем ее дочь Елизавета Петровна- обе принимали высочайшие Указы по высылке оных людей из Державы без золотых и серебряных монет, при замене оных на медные или векселя! Пора вспомнить, что оба этих Указа отменены не были!
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