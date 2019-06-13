Абрамович сделал рекордное пожертвование на борьбу с антисемитизмом

22:23

Фото со страницы Романа Абрамовича в соцсети

Бизнесмен Роман Абрамович пожертвовал $5 млн еврейскому агентству "Сохнут" на борьбу с антисемитизмом. Это рекордное пожертвование от одного донора в истории организации, пишет "Интерфакс".

Председатель "Сохнута" Иццах Герцог поблагодарил предпринимателя и отметил, что в последнее время во всем мире рекордно возросло количество атак на еврейские общины.

Пожертвованием распорядится международное подразделение организации, пишет издание Jerusalem Post.

За последние 20 лет Абрамович перечислил агентству более $1,5 млн.

В мае 2018 года он получил гражданство Израиля.