Члены Демократической партии Молдавии спешно покидают страну

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Сторонники и члены Демократической партии Молдавии в пятницу вечером решили спешно покинуть страну на частных самолетах, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"Пять частных самолетов приземлились сегодня после обеда в аэропорту Кишинева. Произошло это вскоре после того, как Демократическая партия сообщила, что отказывается от правления", - сообщает местный телеканал Jurnal TV.

В СМИ не называют конкретных имен тех, кто улетел, но предполагается, что пассажирами стали члены Демпартии, в том числе и лидер ДПМ Владимир Плахотнюк.

Демпартия на заседании Национального политсовета в пятницу решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку. Додон позднее заявил, что не исключает того, что представители руководства ДПМ могут попытаться покинуть страну, но уверен, что это не освободит их от ответственности.

Отмечается, что самолет Bombardier CRJ-200LR полетел в Москву, Gulfstream G200 приземлился в Одессе, а чартер Embraer Legacy 500 прибыл в Киев.

"Хочу сообщить всем гражданам Молдавии, которые сегодня уехали или уезжают из Республики Молдова, что мы не будем сидеть спокойно, мы предпримем все необходимые меры, чтобы вернуть их домой. У нас есть примеры в Румынии, где некоторые бывшие высокопоставленные лица и политики пытались скрыться в других странах и на других континентах, но были доставлены домой ", - заявила в эфире телеканала Pro TV премьер Майя Санду.

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM восьмого июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демпартии через судей узурпировать власть.

На следующий день КС назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на шестое сентября. Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.