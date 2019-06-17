Кремль допустил кибервойну США против России

15:22

Стратегические области экономики России постоянно подвергаются кибератакам из-за рубежа. Это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявив, что гипотетически против России может быть развязана и полноценная кибервойна.

«Наши ведомства ведут с этим постоянно борьбу, чтобы не допустить вреда нашей экономике и нашим чувствительным сферам», — заявил Песков. Его слова привел сайт РБК.

Ранее на сайте издания New York Times вышла статья, авторы которой утверждают что спецслужбы США делали попытки внедрить вредоносный код в российские сети, отвечающие за устойчивость отечественной энергосистемы. Содержащиеся в статье сведения были опровергнуты на самом высоком уровне в самих США. В частности, президент Дональд Трамп заявил, что авторов публикации следует обвинить в государственной измене.

«Если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности всех признаков кибервойны, кибервоенных действий в отношении России», — добавил официальный представитель Кремля.

Закрывая тему, Песков напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно призывал Вашингтон организовать международное сотрудничество для борьбы с киберпреступностью. Однако США ни разу не откликнулись на эти предложения.