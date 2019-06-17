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Кремль допустил кибервойну США против России

15:22 17.06.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Стратегические области экономики России постоянно подвергаются кибератакам из-за рубежа. Это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявив, что гипотетически против России может быть развязана и полноценная кибервойна.

«Наши ведомства ведут с этим постоянно борьбу, чтобы не допустить вреда нашей экономике и нашим чувствительным сферам», — заявил Песков. Его слова привел сайт РБК.

Ранее на сайте издания New York Times вышла статья, авторы которой утверждают что спецслужбы США делали попытки внедрить вредоносный код в российские сети, отвечающие за устойчивость отечественной энергосистемы. Содержащиеся в статье сведения были опровергнуты на самом высоком уровне в самих США. В частности, президент Дональд Трамп заявил, что авторов публикации следует обвинить в государственной измене.

«Если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности всех признаков кибервойны, кибервоенных действий в отношении России», — добавил официальный представитель Кремля.

Закрывая тему, Песков напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно призывал Вашингтон организовать международное сотрудничество для борьбы с киберпреступностью. Однако США ни разу не откликнулись на эти предложения.

Темы: США, Интернет в России, Интернет и сети, Отношения России и США, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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17.06.2019, 23:22
Гость: Владимир*

Насколько я знаю, американцы приняли военную доктрину, по которой они могут нанести ядерный удар в ответ на кибератаку. Надеюсь, они считают справедливым и симметричные действия: в ответ на их кибератаку ядерный удар по Америке. Вообще, благодаря запредельно идиотской политике США мы уже совсем близко подошли к ядерной войне. Неужели и это вызывает подобострастный трепет и гордость за америчку у колбасников?
17.06.2019, 18:22
Гость: blog2038,.

"повод к ядерной атаке"
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Уважаемый, вы себе льстите - до простачка вы и близко не дотягиваете.
17.06.2019, 18:10
Гость: xmyr

Иван ты и правда простак ,в кибервойне казус Белли излишен, война может начатся и кончится пока ты тянешь ложку к рту во время обеда , так и не успев понять вкуса , навсегда. Человек самая тщеславная креатура созданая Богом в надежде победить зло.На самом деле человек изначально дебил , но считает что всемогущ и все знает. .
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