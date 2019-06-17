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В Сети обсуждают вспыхнувший в районе Донецкого аэропорта бой

10:18 17.06.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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16 июня в районе Донецкого аэропорта завязался ожесточенный бой.

По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские оккупанты с позиций возле н. п. Опытное и Авдеевка ведут огонь из 82-мм и 120-мм минометов, а также зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает «Русская весна».

Ситуацию прокомментировал депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

«В Донецке обострение в районе аэропорта. Весь город слышит, с 2015 такого не было. Завтра, предполагаю, вереница машин с новенькими украинскими номерами прямо с утра полетит обратно до дому до хаты, в ридну Украину», — написал он в своем телеграм-канале.

В социальных сетях Дончане обсуждали звуки боя, соглашаясь друг с другом, что так громко и страшно не было с 2015 года.

Темы: Донецк, Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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17.06.2019, 12:59
Гость: У укров пока ещё солярка осталась

Но, немного. Или снаряды подвозить, или урожай собирать.
17.06.2019, 12:50
Гость: Депутат Народного Совета ДНР Бердичевский

А я думал, что хоть здесь Иванов или Петров будет.
17.06.2019, 12:44
Гость: Остров Донбасс

Да таких столкновений три раза за неделю, как минимум. Тоже мне новость. Вот как зеленского выбрали стало чаще. Как долбило 16-го, так и весь последний месяц с краткими перерывами. Но наконец то зазвучали минуса. Надо же, разрешили. Представляю сколько согласований и матов было перед этим.
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