В Сети обсуждают вспыхнувший в районе Донецкого аэропорта бой

10:18

16 июня в районе Донецкого аэропорта завязался ожесточенный бой.

По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские оккупанты с позиций возле н. п. Опытное и Авдеевка ведут огонь из 82-мм и 120-мм минометов, а также зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает «Русская весна».

Ситуацию прокомментировал депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

«В Донецке обострение в районе аэропорта. Весь город слышит, с 2015 такого не было. Завтра, предполагаю, вереница машин с новенькими украинскими номерами прямо с утра полетит обратно до дому до хаты, в ридну Украину», — написал он в своем телеграм-канале.

В социальных сетях Дончане обсуждали звуки боя, соглашаясь друг с другом, что так громко и страшно не было с 2015 года.