Однажды в Америке – серия подозрительных смертей сенаторов и полицейских

Смерть сенаторов и полицейских отодвигает угрозу разоблачения от именитого семейства

Пока Дональд Трамп и Мелания путешествуют по миру с государственными визитами, в Америке происходят события, которые могут серьёзно повлиять на судьбу главного политического противника и соперника Трампа на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон.



Фото с сайта wikimedia.org

5 июня заместитель начальника полиции Нью-Йорка Стивен Силкс был найден в своем автомобиле с простреленной головой. The New York Times пишет, что он выстрелил себе в голову.

В первоначальном сообщении департамента полиции Нью-Йорка о самоубийстве Силкса не было сказано ни слова: «Офицер был найден сидящим в машине с огнестрельным ранением в голову. Он был доставлен в больницу Элмхерст на машине полиции Нью-Йорка, где он был позже объявлен умершим».

Известно, что Стивен Силкс был жизнерадостным человеком, марафонцем и альпинистом. Версия о самоубийстве одного из лучших полицейских офицеров Нью-Йорка выглядит не слишком убедительной, если учесть, что Силкс собирался выйти на пенсию, отдав службе 38 лет, и даже успел передать свои пенсионные документы в полицию Нью-Йорка вечером 4 июня, перед самой смертью.

Столь же странно выглядит безвременный уход из жизни Джо Калабрезе, полицейского из отдела расследований убийств, который должен был расследовать гибель своего начальника.

Ветеран нью-йоркской полиции детектив Джозеф Калабрезе бесследно исчез на следующий день после смерти Силкса. Тело детектива было найдено возле пляжа Пламб. Он служил в полиции в течение 37 лет.

По официальной версии, Калабрезе застрелился. Ответа на вопрос, зачем собравшемуся застрелиться детективу бросать свою машину и тащиться по жаре пешком на океанский пляж, официальная версия не даёт.

…Вернёмся несколько назад. 6 ноября 2016 года, накануне президентских выборов в США, ряд американских изданий со ссылкой на источник в нью-йоркском департаменте полиции сообщили, что во время расследования уголовного дела о совращении 15-летней девочки конгрессменом Энтони Вейнером, мужем личной помощницы Хиллари Клинтон Хумы Абедин, во время обыска был обнаружен ноутбук «с достаточным количеством доказательств, чтобы «отправить Хиллари и ее команду в отпуск на всю жизнь».

Детективы полиции Нью-Йорка и их начальник James P. O'Neill заявили, что, если ФБР и министерство юстиции не получат своевременные обвинительные заключения в отношении Клинтон и соучастников, полиция Нью-Йорка обнародует содержимое ноутбука.

«То, что находится в электронных письмах, ошеломляет. Меня буквально стошнило… – сказал начальник полиции Нью-Йорка. – У нас есть копии всего. Мы отправим их в WikiLeaks или я лично проведу собственную пресс-конференцию», – заявил James P. O'Neill.

Эти заявления нью-йоркских полицейских могут объяснить, почему директор ФБР Джеймс Коми возобновил расследование неправомерного использования Хиллари Клинтон секретной информации, что сразу уронило её рейтинг.

На американских правоконсервативных форумах о погибшем Стивене Силксе писали, как о «начальнике полиции, который передал ноутбук Вейнера в ФБР и просмотрел его содержимое».

В сети пользователи рассказывали о реакции полицейских на содержимое ноутбука Хумы Абедин: «Некоторых из офицеров рвало, некоторые плакали, и их тошнило из-за того, что они видели. Двое из этих офицеров были застрелены (больше похоже на засаду). Будет ли он [Силкс] вызван для дачи показаний?»

Теперь Силкс уже никаких показаний не даст.

7 июня 2019 года бывшая сенатор-республиканец от штата Арканзас Линда Коллинз-Смит была найдена убитой в своём доме в городе Покахонтас, штат Арканзас.

Расследовательский ресурс CD Media сообщил, что располагает информацией о том, что Линда Коллинз-Смит намеревалась предать гласности информацию «о действующих судьях в штате Арканзас, которые отнимали детей у бедных женщин через департамент службы защиты детей в штате и продавали их состоятельным людям».

По данным источника издания, Коллинз-Смит полагала, что преступники использовали нелегальных мигрантов для совершения преступлений, в том числе убийств матерей украденных детей.

«Коллинз-Смит располагала информацией о сети торговли детьми, которой управляло правительство Арканзаса», – пишет также портал thefreethoughtproject.com.

По словам бывшего пресс-секретаря Линды Коллинз-Смит, ее соседи сообщили, что слышали стрельбу (стрельбу, а не один выстрел!) 6 июня, то есть в день смерти Силкса. А на популярном в США аудио-сайте BlogTalkRadio близкие друзья Линды Коллинз-Смит рассказали, что она должна была через несколько дней дать показания против Хиллари Клинтон перед большим жюри штата.

6 июня «в другом зловещем повороте истории бывший сенатор-республиканец от штата Оклахома Джонатан Николс, который располагал информацией относительно круговой поруки в кружке высокопоставленных педофилов, был найден убитым с огнестрельным ранением в своём доме в городе Норман, штат Оклахома», – сообщил портал CD Media, источник которого считает, что убийства двух бывших сенаторов связаны.

Линда Коллинз-Смит и Джонатан Николс в 2006 году были в числе авторов законопроекта, предусматривавшего смертную казнь за повторное растление детей. Верховный суд отклонил их законопроект.

Портал Abel Danger Global посвятил этим зловещим смертям статью под названием «Глубинное государство заметает следы?» (Deep State “Cleaning House?“), в которой пишет: «Мы наблюдаем последние смертельные судороги американской империи, когда она рушится на наших глазах с каждой новой смертью».

Авторитетный публицист и писатель Дайана Вест, чья колонка публикуется в 120 американских изданиях, задаётся вопросом, есть ли связь между смертями сенаторов-республиканцев и нью-йоркских полицейских.

«Ответ сводится к мрачному подозрению и нескольким неопровержимым фактам, свидетельствующим о том, что одна или несколько из этих четырех смертей могли иметь какое-то отношение к работе этих людей против педофилов и торговли людьми или к официальной коррупции…» – пишет Дайана Вест.

«Беспокойство, – отмечает она, – вызвано главным образом десятилетиями наблюдения за преступной семьей Клинтонов, которая несет в себе затвердевшую ауру многих, многих нераскрытых убийств и странных смертей, которые только что произошли вокруг Клинтонов и их скандалов. Шок от того, что не один, а два старших полицейских предположительно совершают самоубийство в течение 24 часов в Нью-Йорке, заставил меня задуматься… о гнилом, гноящемся деле с ноутбуком Энтони Вейнера…»

«Когда же мы обращаемся к убийству Коллинз-Смит в Арканзасе и насильственной смерти Николса в Оклахоме, то это больше чем подозрение», – продолжает Дайана Вест, проводя аналогию с трагической судьбой сенатора от штата Джорджия Нэнси Шефер, которая разоблачала злоупотребления виновных в торговле детьми государственных служб по защите детей. В 2010 году Шефер и её муж были найдены застреленными, полиция установила, что это «самоубийство».

Что же произошло в течение 48 часов в первые дни июня, когда почти одновременно были найдены убитыми два бывших сенатора-республиканца и двое высокопоставленных полицейских?

Как известно, расследование ФБР в отношении ноутбука Энтони Вейнера было скомкано в основном по причине начатого прокурорского расследования против Дональда Трампа.

После того как спецпрокурор Мюллер не выдвинул против президента США никаких обвинений, у Трампа оказались развязаны руки, а он никогда не скрывал, что намерен вывести чету Клинтонов на чистую воду.

Можно предположить, что смерть двух сенаторов, которые могли обнародовать опасную для клана Клинтонов информацию, и двух полицейских, которые не скрывали своего страстного желания расследовать преступления организаторов и участников «кольца педофилов», отодвигает угрозу разоблачения от именитого семейства. Однако возмущение американской общественности слишком велико. Социальные сети буквально раскалились от гнева.

Российский аналитик Татьяна Волкова отмечает в своём блоге: «Вопрос лишь в том, как эти подозрительные смерти связаны с визитом Трампа в Лондон. Deepstate, оставшись без присмотра, порешило основных следователей и потенциальных свидетелей по собственной инициативе или это было сделано после отмашки из Букингемского дворца? Как условие для сотрудничества с Трампом – прекращение расследования педофильского скандала вокруг Демократической партии?»

Американская империя погружается в глубокий политический и моральный кризис.