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Евросоюз продлил крымские санкции еще на год

17:47 20.06.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Евросоюз продлил действие крымских санкций еще на год. Решение было утверждено автоматически и принято без голосования.

12 июня, как сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Совета Евросоюза, комитет постоянных представителей одобрил решение о продлении санкций. Теперь оно принято официально.

Ограничения включают запрет на импорт в ЕС крымских товаров, любые инвестиции в полуостров, приобретение там недвижимости, предоставление услуг. Европейским судам запрещено заходить в крымские порты, за исключением экстренных ситуаций. Санкции включают запрет экспортировать в Крым товары и технологии.

Кроме этих санкций, в отношении России со стороны ЕС действуют ограничения на сотрудничество с рядом российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также черный визовый список граждан. Эти ограничительные меры продлеваются раз в полгода.

Санкции были введены после того, как Крым и Севастополь вошли в состав России. В ходе референдума, который прошел в марте 2014 года, 96,7% жителей Крыма и 95,6% севастопольцев проголосовали за воссоединение. Украина, а вслед за ней и Евросоюз, не признает результаты референдума.

Темы: Крым, Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС), Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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20.06.2019, 18:48
Гость: вопрос

Я вот не пойму почему тысячи километров газопровода можно проложить. А 50 км пучок труб такого же диаметра для перекачки пресной воды с материка в Крым рядом с Крымским мостом - нельзя. Непонятно.
Десятки труб максимального диаметра пучком положи от какой-нибудь реки и вода будет в Крыму.
20.06.2019, 17:59
Гость: Чингачгук

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