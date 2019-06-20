Евросоюз продлил крымские санкции еще на год

17:47

Евросоюз продлил действие крымских санкций еще на год. Решение было утверждено автоматически и принято без голосования.

12 июня, как сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Совета Евросоюза, комитет постоянных представителей одобрил решение о продлении санкций. Теперь оно принято официально.

Ограничения включают запрет на импорт в ЕС крымских товаров, любые инвестиции в полуостров, приобретение там недвижимости, предоставление услуг. Европейским судам запрещено заходить в крымские порты, за исключением экстренных ситуаций. Санкции включают запрет экспортировать в Крым товары и технологии.

Кроме этих санкций, в отношении России со стороны ЕС действуют ограничения на сотрудничество с рядом российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также черный визовый список граждан. Эти ограничительные меры продлеваются раз в полгода.

Санкции были введены после того, как Крым и Севастополь вошли в состав России. В ходе референдума, который прошел в марте 2014 года, 96,7% жителей Крыма и 95,6% севастопольцев проголосовали за воссоединение. Украина, а вслед за ней и Евросоюз, не признает результаты референдума.