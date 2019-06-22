В ПАСЕ рассказали о высоких шансах возвращения России в ассамблею

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В понедельник, 24 июня, в Страсбурге начинается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Она станет решающей для определения будущего России в Совете Европы. 24 июня на пленарном заседании ПАСЕ ее члены будут голосовать за принятие доклада «Совершенствование процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования».

Содержащаяся в этом докладе резолюция предлагает добавить в правила работы ПАСЕ формулировку, гласящую, что «права членов голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий», пишет РБК.

Доклад содержит и другое важное предложение: предоставить возможность делегациям, на данный момент не представленным в ПАСЕ, а именно от России и Боснии и Герцеговины, направить на рассмотрение заявку на участие в июньской сессии, что позволит принять участие в голосовании за нового генерального секретаря организации (сейчас этот пост занимает норвежец Турбьерн Ягланд), которое пройдет 26 июня.

В начале июня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что если ПАСЕ 24 июня примет доклад «без изъятий», то Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии. Если же ПАСЕ лишит Россию каких-либо полномочий, то российская делегация, по словам Володина, оставляет за собой право покинуть ассамблею.