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Зеленский попросил Путина вернуть украинских моряков

20:47 27.06.2019
Фото с официального сайта Президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть удерживаемых в России украинских моряков, сообщает ТАСС

"Хочу обратиться к президенту Путину. У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", - сказал глава украинского государства.

Также Зеленский заявил, что МИД страны не согласовывал с ним ноту в адрес России по украинским морякам.

"Я узнаю информацию про наши международные шаги из интернета, - заявил он на брифинге в Киеве. - Я говорю о ноте, которую мы получили от РФ о возвращении наших моряков и о нашей ответной ноте, которую отправил МИД. Я вам объясню простым, не юридическим языком, что происходит. Я, президент Украины, не видел нашего ответа на ноту РФ, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины".

Темы: Инцидент в Керченском проливе
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Комментарии читателей
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28.06.2019, 01:09
Гость: Ээээ

Причём тут "пан",он же не поляк.
Есть же эквивалент еврейский"адони".
Адони Зеленский.
Можно и Бен Зеленский.
Да и Ибн тоже неплохо.
27.06.2019, 23:33
Гость: Николай

Пусть сначала покажет что он что-то решает на своем посту.
27.06.2019, 23:33
Гость: Великопольский вельможа

Пан Зелинский должен стоять на своём, ничего не видел ничего не знаю, но то что я хочу сделайте. Этим он покажет великопольскую школу, Польша владела окраиной Руси по праву захвата сильными, поэтому мы их перевоспитали. Теперь укры подражают великим полякам во всём.
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