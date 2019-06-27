Зеленский попросил Путина вернуть украинских моряков

20:47

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть удерживаемых в России украинских моряков, сообщает ТАСС.

"Хочу обратиться к президенту Путину. У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", - сказал глава украинского государства.

Также Зеленский заявил, что МИД страны не согласовывал с ним ноту в адрес России по украинским морякам.

"Я узнаю информацию про наши международные шаги из интернета, - заявил он на брифинге в Киеве. - Я говорю о ноте, которую мы получили от РФ о возвращении наших моряков и о нашей ответной ноте, которую отправил МИД. Я вам объясню простым, не юридическим языком, что происходит. Я, президент Украины, не видел нашего ответа на ноту РФ, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины".