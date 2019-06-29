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Путин и Абэ провели переговоры

15:00 29.06.2019
Владимир Путин с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели переговоры на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке.

Как пишет РИА Новости, одной из центральных тем стал вопрос заключения мирного договора между Москвой и Токио.

"Разумеется, мы с господином Абэ обсудили вопросы, касающиеся проблемы мирного договора, отметили в позитивном ключе, что министры иностранных дел двух стран наладили предметный диалог по этой непростой и чувствительной для обеих стран теме. Диалог будет продолжен", — сказал российский лидер по итогам переговоров.

Абэ со своей стороны отметил, что стал ясен контур проблем, которые надо для этого преодолеть.

По словам Путина, предстоит кропотливая работа по выведению российско-японских отношений на качественно новый уровень. При этом, по его мнению, Москве и Токио удалось продвинуться вперед в налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Глава российского государства также рассказал о сотрудничестве российских и японских бизнесменах в самых разных сферах. Так, отметил он, японские технологии и инвестиции будут использоваться в российских национальных проектах; консорциум Mitsui и JOGMEC инвестируют в проект "Арктик СПГ-2" почти три миллиарда долларов; рассматривается проект по созданию нового скоростного канала передачи данных "Япония — Европа", предусматривающий, в частности, прокладку подводного кабеля от Находки до Ниигаты, а в сфере ядерных технологий прорабатываются инициативы по переработке использованного ядерного топлива и по возможной совместной работе в третьих странах.

Кроме того, добавил Путин, Япония с сентября начнет смягчать визовый режим для бизнесменов, занимающихся проектами совместной деятельности, и для студентов 465 российских вузов.

Особое внимание лидеры России и Японии уделили ситуации на Корейском полуострове. Как заявил российский президент, она может быть решена только дипломатическими путями.

"Необходим конструктивный заинтересованный диалог вовлеченных стран. Только так можно обеспечить безопасность и развитие общего для нас региона — Северо-Восточной Азии", — сказал Путин.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, которые страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Темы: Отношения России и Японии, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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29.06.2019, 20:12
Гость: Ник16

"...а в сфере ядерных технологий прорабатываются инициативы по переработке использованного ядерного топлива..."
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В задачнике вопрос, а куда будут сваливать ядерные отходы, на территорию России?
29.06.2019, 17:58
Гость: Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

\ Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах
Японцы мечтают вернуть своё и восстановить историческую справедливость...
29.06.2019, 17:30
Гость: Деньги есть, пускай встречаются

Диалог будет продолжен, пока японцы острова не получат. Это ведь не румыны какие-то, а деловая и целеустремленная нация.
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