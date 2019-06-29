У Зеленского лопается терпение?

15:19

Очертания борющихся друг с другом группировок в киевской власти обозначились заметнее

«Я царь или не царь?» – восклицает у Алексея Константиновича Толстого взошедший на престол Фёдор Иоаннович. Нечто подобное, сказанное по адресу министра Климкина, прозвучало и из уст пребывающего второй месяц в должности президента Украины Владимира Зеленского.

Фото с сайта fondsk.ru

«Я несу персональную ответственность за внешнюю политику Украины. Я говорю о ноте протеста, которую мы получили от РФ относительно возвращения наших моряков. И о ноте ответа, которую отправил МИД. Давайте я вам просто объясню – не юридической, неправовой терминологией: я в глаза – напомню всем, а особенно господину Климкину – не видел наш ответ на ноту РФ. Господин Климкин не считает нужным обсуждать такое с президентом Украины. А это вопрос безопасности наших граждан, и это всё приоритет каждого президента», – произнёс на всю страну Зеленский.

Прямо скандал в благородном семействе: «Я как президент Украины узнаю о наших международных шагах из Интернета. Я не понимаю, почему господин Климкин отправляет в РФ ноты протеста, не посоветовавшись со мной… И я хочу, чтобы теперь МИД объяснил вам, журналисты, причину своих действий. Я несу личную ответственность за внешнюю политику Украины».

Речь о том, что 25 июня МИД России направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины. В них подчеркивалось, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается, но Москва готова пойти навстречу украинской стороне «в рамках уголовно-процессуального законодательства». В ответ глава МИД Украины Павел Климкин потребовал, чтобы Россия немедленно и безусловно выполнила решение Международного трибунала и освободила всех задержанных.

То есть волею Климкина Украина отказалась от российского предложения и даже от обсуждения вопроса. Одновременно партия войны в Киеве показала, что действующий президент слаб и, например, министр иностранных дел может его спокойно игнорировать.

Это не первая демонстрация такого рода. Несколькими днями раньше в интервью «5 каналу», владельцем которого является Порошенко, Климкин объявил, что у Зеленского «будут встречи в японском городе Осаке с Путиным».

Опровержение не замедлило последовать. В Москве заявили, что планов встретиться с Владимиром Зеленским в Осаке у Владимира Путина нет, а пресс-служба МИД Японии сообщила, что «президента Украины нет в листе приглашенных на саммит». Не доросла Украина, чтобы войти в клуб крупнейших экономик мира.

Климкин, конечно, не Меттерних, он не корифей дипломатии, но такие, с позволения сказать, ляпы допускаются преднамеренно. Тут сознательная провокация в контексте кампании по выборам в Верховную раду, когда партия Зеленского «Слуга народа» лидирует с огромным отрывом. С выборами связан и срыв начавшегося движения вокруг освобождения украинских моряков (Москва дала понять, что политически готова к жесту доброй воли); если бы освобождение произошло, это лишь увеличило бы популярность партии Зеленского.

Значит ли то, что Зеленский публично одёрнул формально подчинённого ему Климкина, что у президента лопнуло терпение? Что сакраментальный вопрос «я царь или не царь?» его по-прежнему гложет? Вполне вероятно. Однако с уверенностью не скажешь. В иерархии «старых кадров», сформированных режимом Порошенко, Климкин стоит ниже Авакова, за ним нет такой силы, как за министром внутренних дел, который контролирует и полицию, и национал-радикалов. А на шантаж Авакова, предпринятый боевиками этого министра, Верховный главнокомандующий промолчал.

Что будет с Климкиным дальше, неясно. На следующей неделе Рада должна снова рассматривать вопрос об освобождении его от должности. Пан Николай Скорик, нардеп от объединения «Оппозиционная платформа – За життя», заявил в эфире телеканала NesOne, что Климкин – «это вообще позор украинской дипломатии», но ведь нардепы уже дважды не соглашались с отставкой этого министра. Так позор или не позор?

В истории с Климкиным Зеленский довольно неожиданно получил поддержку от Гройсмана. «Выходить с нотами, не согласовав позицию ни с президентом, ни с премьер-министром, считаю недопустимым… Пусть обратится к министру иностранных дел Павлу Климкину и предложит ему уйти в отпуск на несколько месяцев, я подпишу», – отметил премьер-министр.

Нужно отметить, что признаки «потепления» между президентом и премьером появились несколько раньше, когда Зеленский сменил губернаторов в ряде областей. Президент назначает губернаторов по представлению Кабмина (того же Гройсмана).

Череда замен на областном уровне управления весьма знаменательна, но что означают эти замены, согласованные с Гройсманом, никто не скажет. А ведь Зеленский победил под лозунгом полного обновления власти и непопулярного правительства в первую очередь, отставки которого он потребовал во время инаугурационной речи.

Позиции Зеленского как президента остаются шаткими. И ясно нечто важное: с приходом в систему, созданную Порошенко, Зеленского и его команды (73% голосов на всеобщих выборах) структура киевской власти стала гораздо более рыхлой. Очертания борющихся друг с другом группировок обозначились заметнее. Отсюда ощущаемая голосовавшими против Порошенко необходимость в досрочных парламентских выборах. Только способны ли урны с избирательными бюллетенями поменять реальное соотношение сил?

Автор: Антон Каневский