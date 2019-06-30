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СМИ узнали о «потасовке» журналистов КНДР и пресс-секретаря Трампа

16:46 30.06.2019

Южнокорейский телеканал YTN опубликовал видео потасовки между представителями американских и северокорейских СМИ, в которой пострадала пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

На кадрах видно, как журналисты из КНДР, освещающие встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына, пытаются оттолкнуть членов пресс-пула Белого дома, чтобы занять лучшую позицию для съемки.

По словам журналиста CNN Джима Акоста, Гришэм вступила в «полноценную потасовку» с северокорейцами и получила несколько ушибов.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились 30 июня на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров. После переговоров американский лидер выразил надежду на отмену санкций против КНДР, а также заявил о готовности пригласить Ким Чен Ына посетить с визитом США, напоминает РИА Новости.

Темы: Северная Корея, США, СМИ и журналистика
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