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Демонстранты в Гонконге ворвались в здание Законодательного Совета

18:28 1.07.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Толпа участников акций протеста ворвалась в здание законодательной палаты Гонконга.

Об этом сообщает ИА Regnum со ссылкой на South China Morning Post.

По данным СМИ, участники беспорядков крушат в здании стеклянные элементы интерьера и отдирают металлическую отделку стен.

Протестующих не устраивает новая поправка к закону об экстрадиции, согласно которой преступников и подозреваемых можно передавать на материковую часть Китая по соответствующему запросу.

Западные СМИ отмечают, что «тысячи протестующих» требуют «демократии».

Ранее сообщалось, что в связи с протестами и массовыми беспорядками глава администрации Гонконга Кэрри Лам приостановила процесс рассмотрения законопроекта о внесении этой поправки в закон об экстрадиции.

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Темы: Китай
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Комментарии читателей
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01.07.2019, 19:43
Гость: Гость

Если Великобритания будет вмешиваться в дела Гонг Конда, Китай ведь может озаботится возвращением Северной Ирландии. Неужели Великобритания не боится этого?
01.07.2019, 19:08
Гость: Какие разные все-таки люди

С Крыма на материковую часть России передавать тоже можно. Но здесь это всех устраивает.
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