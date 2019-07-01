Демонстранты в Гонконге ворвались в здание Законодательного Совета

18:28

Стоп-кадр из видео в YouTube

Толпа участников акций протеста ворвалась в здание законодательной палаты Гонконга.

Об этом сообщает ИА Regnum со ссылкой на South China Morning Post.

По данным СМИ, участники беспорядков крушат в здании стеклянные элементы интерьера и отдирают металлическую отделку стен.

Протестующих не устраивает новая поправка к закону об экстрадиции, согласно которой преступников и подозреваемых можно передавать на материковую часть Китая по соответствующему запросу.

Западные СМИ отмечают, что «тысячи протестующих» требуют «демократии».

Ранее сообщалось, что в связи с протестами и массовыми беспорядками глава администрации Гонконга Кэрри Лам приостановила процесс рассмотрения законопроекта о внесении этой поправки в закон об экстрадиции.

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