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Шведский суд вынес решение в пользу «Газпрома» и отклонил апелляцию Литвы

00:44 5.07.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.

"Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил в полном объеме ходатайство Литвы об отмене решения Стокгольмского арбитража от 22 июня 2016 года по спору между Литвой и ПАО "Газпром". Таким образом, подтверждена обязательность выводов Стокгольмского арбитража, который отклонил все требования Литвы относительно условий закупки российского газа", - говорится в релизе российской компании.

В частности, отвергнуто требование о взыскании с "Газпрома" около полутора миллиардов евро, а цены на газ, который российская компания поставляла с 2006 по 2015 год литовской Lietuvos Dujos, признаны справедливыми.

Литва будет обязана возместить российской компании все судебные издержки, сообщает РИА Новости.

Министерство энергетики Литвы направило иск против "Газпрома" в арбитражный институт при торговой палате Стокгольма 3 октября 2012 года.

Вильнюс заявлял, что российская компания нарушила акционерный договор с Lietuvos Dujos, не установив справедливые цены на газ, поставляемый в Литву, и потребовал компенсировать 5 миллиардов литов (примерно 1,4 миллиарда евро на тот момент). "Газпром" с требованиями не согласился.

В июне 2016 года арбитражный институт при торговой палате Стокгольма отказал Литве в денежной компенсации. Осенью того же года Министерство энергетики Литвы обратилось в апелляционный суд с просьбой аннулировать решение арбитража.

Темы: Литва, Газпром
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05.07.2019, 02:06
Гость: Ха!

И нафига им наш газ? И нафига мы им продаём наш газ?
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