Бывший зенитчик из ДНР арестован в связи с делом о крушении рейса МН17

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На территории самопровозглашенной Донецкой народной республики задержан бывший командир ПВО в городе Снежное, рядом с которым в 2014 году потерпел крушение малайзийский "Боинг", пишет "Интерфакс".

По словам адвоката и дочери Владимира Цемаха, в конце июня его задержали украинские спецслужбы и вывезли на территорию, которую контролируют Вооруженные силы Украины. После этого Цемаха отправили в Киев, где суд арестовал его на два месяца.

Цемаху предъявили обвинение в создании террористической организации; ему грозит от восьми до 15 лет тюрьмы.

Дочь Цемаха связывает арест отца с тем, что в 2014 году он был "начальником ПВО" в Снежном, вблизи которого, по данным международных следователей, был произведен пуск ракеты, сбившей "Боинг" авиакомпании Malaysia Airlines. При этом, по ее словам, Цемах стал "начальником ПВО" в Снежном лишь с октября 2014 года, тогда как трагедия с лайнером произошла в июле.

"Когда был сбит "Боинг", он не был ключевой фигурой - обычный военный, просто стоял на блокпосту", - отметила дочь Цемаха.

Самолет, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

В октябре 2015 года комиссия Совбеза Нидерландов, которая расследовала причины катастрофы, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной из ЗРК "Бук".

Согласно версии Международной группы следователей, лайнер был сбит из района Первомайского в Донбассе, в 6 км к югу от населенного пункта Снежное, который в тот период контролировали донецкие ополченцы.

26 июня Международная совместная следственная группа (ССГ) назвала имена четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Прокуратура Нидерландов планирует выдвинуть этим лицам обвинения по делу о крушении "Боинга".